Beautiful anticipazioni: Hope e Thomas si sposeranno contro tutti e tutto?

Inizia alla grande il mese di settembre per i fans di Beautiful. Le puntate in onda da domani, 1 settembre 2020, saranno come sempre ricche di colpi di scena. E ovviamente non potevano mancare le nostre anticipazioni che ci portano proprio a Los Angeles e ci rivelano che cosa sta per accadere in città! Come avete visto nelle ultime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Thomas alla fine ha fatto la sua proposta di matrimonio a Hope. La ragazza ha da subito messo in chiaro che non prova nessun sentimento per lui. Thomas forse se ne rende conto e anche per questo ha fatto fare la proposta a Douglas, sa che il solo punto debole di Hope è il bambino. La Logan quindi ha accettato mentre Brooke e Liam stentano a credere che sia successo tutto questo…Ma alla fine, questo matrimonio, si farà oppure no? Ve ne parliamo nelle anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 1 SETTEMBRE 2020

Alla fine Brooke e Liam non possono che accettare la decisione di Hope. Non vogliono in nessun modo che sposi Thomas, questo è chiaro. Ma la donna è libera di scegliere. Ridge dal canto suo non riesce a capire come mai ci sia tutta questa tensione e come mai sua moglie non voglia vedere di nuovo Hope felice. Per lui il matrimonio con Thomas è una cosa buona…

Chiaramente la decisione di Hope porta scompiglio in famiglia e i nervi sono davvero molto tesi. Possiamo dire che nessuno ha preso bene questa notizia. Nel frattempo Xander avrebbe tutte le prove per dimostrare che Thomas è collegato all’incidente di Emma e quindi anche alla sua morte ma non lo fa, almeno per ora…Thomas pagherà per tutto quello che ha fatto?

Tante sono le persone che conoscono la verità sulla piccola Beth ma per ora, Liam e Hope, continuano a soffrire perchè nessuno parla…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 1 settembre 2020 su Canale 5.