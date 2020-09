Il segreto anticipazioni: Carolina scoperta, Pablo rischia grosso

A Puente Viejo sono quasi tutti impegnati in vista del matrimonio di Adolfo e Rosa…Ma c’è anche chi pensa ad altro, come Raimundo che continua a cercare Francisca, sempre più convinta che sia nascosta da qualche parte. Che cosa succederà quindi nella puntata de Il segreto in onda domani 3 settembre 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama del prossimo appuntamento con la soap di Canale 5.

Carolina continuerà a nascondere Pablo? A quanto pare Manuela ha scoperto tutto, che cosa succederà adesso? Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata de Il segreto di domani 3 settembre 2020. Buona lettura!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 SETTEMBRE 2020

L’arrivo di Inigo manda nel panico Antonita, che fa di tutto per non farlo uscire in giardino dove si trova Francisca. Marta, senza preavviso, va a La Habana per parlare con Adolfo. Onesimo capisce che può salvarsi da Gunther solo fingendo di essere morto. Tomas va al café con una scusa e dice a Marcela quel che pensa della sua relazione con Matias.

Raimundo riceve una misteriosa telefonata e subito dopo parte per andare a cercare Francisca. Manuela, insospettita dal comportamento di Carolina, la segue e la sorprende in soffitta con Pablo.

Onesimo mette in scena la sua morte per sfuggire a Gunther, informandone tutti i paesani che gli reggeranno il gioco. Francisca e Antonita, dopo le frequenti visite che il Capitano Huertas fa a Isabel, sono convinte che sia innamorato e la stia corteggiando.

