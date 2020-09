Una vita anticipazioni: un testimone pronto a incastrare Liberto, Rosina trema

Cosa accadrà nell’episodio di Una vita di domani 3 settembre 2020? Non potevano mancare le nostre anticipazioni, che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1042 di Acacias 38. Come avrete visto, Rosina inizia ad avere qualche sospetto su quello che Genoveva ha fatto mentre per Liberto le cose si complicano molto. Il piano di Genoveva va avanti con la sua manipolazione a Lolita: vuole distruggere anche il suo matrimonio? Intanto Cesario continua a indagare su quello che è successo nel passato di Camino, senza scoprire però al momento nulla sul famoso Valdeza, se non che è in realtà è un paese e non il nome di una persona.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 3 SETTEMBRE 2020

Rosina in piazza davanti a tutti discute con Susana e con Felicia. Susana le rinfaccia il fatto che Liberto si è allontanato da lei perchè lo stava trattando male ed è caduto nella trappola di seduzione di Genoveva. Josè sembra molto felice per quello che sta succedendo tra Cinta e Rafael che con le loro esibizioni, riscuotono in grandissimo successo.

Ursula continua a fare visita ad Augustina. La donna le chiede se ci sono novità in quartiere e così la Dicenta le parla di quello che è successo con il banco americano, e della bancarotta alla quale potrebbero andare incontro gli investitori. Poi le dice anche di quello che è successo in piazza, con la discussione tra Susana e Rosina, e quello che è accaduto tra Genoveva e Liberto.

Mentre le due signore parlano arriva Marcia che è uscita di casa per comprare gli ingredienti per fare un dolce a Felipe. Agustina non immagina neppure che la ragazza è in combutta con Ursula e neppure l’avvocato potrebbe mai immaginarlo…

A quanto pare Ramon e Antonito sono riusciti a far scrivere un articolo sul giornale, per raccontare a tutti chi è davvero Alfredo e quelle che sono state le sue trame contro gli abitanti di Acacias 38. Felipe informa Rosina di quello che sta succedendo: c’è un testimone che ha visto la violenza, è stato presentato da Alfredo. Rosina resta scioccata, Felipe non conosce l’identità di questa persona.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 3 settembre 2020.