Il segreto anticipazioni: Pablo rischia l’arresto e Carolina non può più mentire

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 4 settembre 2020? Prima di arrivare alle nostre anticipazioni, con le ultime di Puente Viejo, facciamo anche ordine sulla messa in onda settimanale della soap. Il segreto va in onda domani, regolarmente, mentre non va in onda al sabato. Il sabato pomeriggio vedremo invece Una vita e Day Dreamer mentre Il segreto torna in onda nella domenica pomeriggio.

Tornando quindi a Puente Viejo…Cosa accadrà nella puntata di venerdì? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci portano nel piccolo paesino spagnolo dove succede come sempre di tutto ma al momento l’attenzione sembra essere catalizzata sul matrimonio di Adolfo e Rosa che si preparano a diventare marito e moglie. Una strana unione visto che Adolfo ama Marta, la sorella di Rosa…Questo matrimonio si farà?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 SETTEMBRE 2020

Ignacio chiede a Marta di collaborare alla direzione della fabbrica. Manuela, dopo aver scoperto Carolina e Pablo, accetta di mantenere il segreto e non ne fa parola a don Ignacio, mentre a Encarnacion racconta tutto e così anche quest’ultima si sente in dovere di raccontare a Manuela che Carolina e Pablo sono innamorati.

Alicia si scontra per caso (e per colpa sua) con Tomas e lei ne approfitta per trattarlo male. Il Capitano Huertas si presenta alla villa con diverse guardie per fare una perquisizione per arrestare Pablo…Per il fidanzato della giovane Carolina si stanno per aprire le porte del carcere? Non ci resta che aspettare la puntata de Il segreto in onda venerdì pomeriggio per scoprire ogni dettaglio.

Vi ricordiamo che domani si andrà in onda come sempre alle 15,35 circa. Domenica Il segreto ci aspetta poi alle 16, dopo Una vita. Andrà in onda dalle 16 alle 17. Da lunedì poi si cambia ancora. Infatti Il segreto andrà in onda alle 16,10 subito dopo Uomini e Donne. Collocazione che è destinata a durare ben poco visto che , dalla settimana successiva, con il debutto del GF VIP, al pomeriggio ci sarà il day time e questo significa che il pubblico vederà una puntata breve della soap spagnola.