Una vita anticipazioni: sorpresa ad Acacias 38 arriva Eladio il fidanzato di Alfredo

Che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani 4 settembre 2020. Domani, venerdì pomeriggio, seguiremo la seconda parte dell’episodio 1042 di Acacias 38. Come avrete visto in queste ultime puntate, nel quartiere si pagano le conseguenze di quello che è successo dopo il fallimento del banco americano anche se gli abitanti della calla, sperano ancora di poter riavere il loro denaro. Antonito e Lolita, che sanno bene chi è don Alfredo, comprendono che sarà molto difficile vincere la guerra contro il marito di Genoveva e la donna ha paura di perdere tutto quello che in tanti anni lei e suo marito avevano costruito. Antonito si sente in colpa perchè sa che se non avesse investito il denaro, come gli aveva detto suo padre, tutto questo non sarebbe successo…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 4 SETTEMBRE 2020

Susana stenta a credere che ci sia un testimone che ha visto quello che è successo tra Liberto e Genoveva. Parlando con Ramon si dice incredula: come può esserci un testimone se Liberto non ha mai fatto violenza alla donna?

Grazie a Ramon intanto, sul giornale escono le notizie che riguardano Alfredo e finalmente inizia a emergere la verità su quello che è successo con il banco americano. Emilio cerca di consolare sua madre, dandole speranza anche se l’investimento fatto potrebbe avere enormi ripercussioni economiche.

Felipe va in carcere a far visita a Liberto e gli porta anche il giornale con il nuovo articolo in cui si parla di Alfredo. Il marito di Rosina non può che ammettere che Ramon aveva ragione e che loro hanno sbagliato a non ascoltarlo.

Ma ad Acacias 38 sta per succedere un clamoroso colpo di scena: arriva Eladio, il fidanzato di Alfredo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 4 settembre 2020.