Beautiful anticipazioni: Sally gelosa di Flo e Wyatt potrebbe diventare una mina vagante

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 7 settembre 2020? La soap americana non va in onda nel fine settimana al contrario di Una vita e de Il segreto che terranno compagnia al pubblico di Canale 5 anche al sabato e alla domenica ( come succederà anche per Day Dreamer). Le anticipazioni ci portano quindi direttamente alla puntata di lunedì. Avrete visto negli ultimi episodi, tutto l’impegno che Thomas ha messo nella proposta di matrimonio fatta a Hope che alla fine, nonostante le resistenze di sua madre, ha comunque deciso che sposare il Forrester, sia per lei la cosa migliore. Hope vuole provare a voltare pagina in modo che anche Liam si renda conto che merita di meglio. Lei crede di essere una donna incapace di poter dare a Liam una famiglia. E per amore del piccolo Douglas, ha deciso di sposare Thomas. Hope però non immagina neppure che parte del suo dolore è stata causata anche dalle bugie di Thomas. Il giovane dopo aver scoperto che la piccola Beth è ancora viva, non le ha detto nulla…

Xander intanto, non sapendo più cosa fare, dice a Zoe che se ne andrà da Los Angeles se lei non dirà a Hope che la sua bambina è ancora viva, ma cosa accadrà? Ecco per voi le anticipazioni…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI 7 SETTEMBRE 2020: SALLY VUOLE VENDICARSI

Nel prossimo episodio, l’attenzione si sposterà su un’altra coppia protagonista di Beautiful di cui non si è molto parlato nelle ultime puntate. Sembra proprio che tra Wyatt e Flo le cose vadano a gonfie vele anche se c’è un grande problema: la ragazza continua a mentire sulla bambina che ha dato in affido…In ogni caso al momento nessuno ha parlato e la sua storia d’amore con Wyatt può continuare…

Quando Sally vede Flo e Wyatt baciarsi, ripensa alla loro storia d’amore…Inizia a meditare, potrebbe vendicarsi?

Lo scopriremo nelle prossime imperdibili puntate di Beautiful!