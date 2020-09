Il segreto anticipazioni: Alicia vuole rapire Don Ignacio

Non stanno particolarmente brillando gli ascolti de Il segreto in questi primi giorni di settembre ma del resto c’era proprio da aspettarselo. La decisione di trasmettere le repliche della prima stagione è stata abbastanza insensata e il pubblico che stava facendo la conoscenza dei nuovi personaggi arrivati a Puente Viejo, ha già dimenticato tutto, a un mese di distanza dall’ultima puntata inedita. Ma Il segreto resta ancora una delle soap di riferimento di Canale 5, seppur per poco tempo. Infatti in questi mesi andranno in onda le ultime puntate della soap che, come vi abbiamo già raccontato, ha chiuso i battenti.

Ma torniamo a Puente Viejo, dove fervono i preparativi per il matrimonio di Rosa e Adolfo, un matrimonio che di certo non nasce sotto una buona stella visto che i due in realtà neppure si amano. O meglio Rosa ama il suo fidanzato mentre lui crede di essere innamorato di Marta…

Cosa succederà nella prossima puntata de Il segreto? La soap spagnola ci aspetta il 6 settembre 2020. Si va in onda alla domenica, un’altra scelta abbastanza discutibile visto che prima, vengono trasmesse le repliche di Una vita.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020

Alicia si scontra per caso (e per colpa sua) con Tomas e lei ne approfitta per trattarlo male. Il Capitano Huertas si presenta alla villa con diverse guardie per fare una perquisizione per arrestare Pablo.

Manuela con alcuni sguardi fa capire a don Ignacio che deve fermare il Capitano e le guardie che si apprestano a perquisire la villa. Don Ignacio viene a conoscenza dei fatti, va subito da Pablo e da lui scopre anche che da tempo ha una storia con Carolina.

Don Ignacio si impegna a trovare una soluzione che metta al sicuro Pablo. Alicia e Damian iniziano ad incontrarsi senza Matias e Alicia decide la loro prossima missione: il rapimento di Don Ignacio. Gunther non si arrende e non credendo che Onesimo sia morto, continua a cercarlo interrogando tutti compresi Dolores e Hipolito.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domenica 6 settembre 2020.