Una vita anticipazioni: Alfredo minaccia ancora Ramon che rischia grosso

Si è chiusa con un grande colpo di scena l’ultima puntata di Una vita in onda su Canale 5. Nessuno si aspettava infatti che Alfredo avesse un fidanzato! O meglio un amante, visto che l’uomo è sposato con Genoveva. Chiaramente lei sa tutto ed è questo il patto che hanno fatto…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni iniziando dalla trama della puntata di domani, 5 settembre 2020. Nel prossimo appuntamento con la soap di Canale 5, scopriremo forse quelle che sono le intenzioni della coppia? Alfredo non aveva messo in preventivo che Ramon potesse rivelarsi un osso così duro…Genoveva invece lo aveva capito, non a caso, aveva cercato di farlo morire…Ma che cosa accadrà domani? Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta al sabato pomeriggio su Canale 5 alle 13,50 circa, in onda poi fino alle 14,30. La sorpresa di questo sabato è che andrà in onda a seguire, anche Day Dreamer, per la gioia di tutti gli appassionati!

Ma torniamo ad Acacias 38: domani vedremo la prima parte dell’episodio 1043 della soap spagnola.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: ALFREDO PRONTO A TUTTO PUR DI PUNIRE RAMON

Josè parla con Cinta e insieme cercano di capire come comportarsi visto che Bellita non ha ancora digerito le ultime novità. I due si chiedono anche che cosa si potrà dire in quartiere ma la ragazza non ha nessuna intenzione di rinunciare a Rafael e a quello che stanno facendo insieme.

Ramon e Antonito vanno a parlare con Felipe anche per capire quello che sta succedendo a Liberto. Il marito di Rosina resta ancora in carcere: non ha ottenuto neppure gli arresti domiciliari. Rosina decide di andare a trovare in carcere Liberto, con la speranza che Felipe riesca a farlo tornare a casa il prima possibile. Alfredo si sveglia di ottimo umore dopo aver passato la notte con Eladio ma non sa quello che lo attende. Non ha infatti ancora letto i giornali. Genoveva ha dato la mattinata libera a Ursula, almeno così dice…

Appena legge le ultime notizie sui giornali però, Alfredo cambia del tutto atteggiamento...Se la prende con Ramon e pensa subito a come potrà agire…

Cinta cerca di pensare al futuro con Rafael ma passando davanti al locale di Emilio non può fare a meno ricordare i baci che ci sono stati tra loro. E’ ancora innamorata del giovane…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 5 settembre 2020 su Canale 5.