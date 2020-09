Beautiful anticipazioni: matrimonio lampo per Thomas e Hope ormai plagiata

Brooke e Liam stanno cercando un modo per fermare Thomas ma a quanto pare non possono farlo. Hope sta per sposarlo senza che nessuno lo possa impedire, ma accadrà davvero? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 9 settembre 2020.

Thomas va dritto per la sua strada e se anche ci sarebbero molte persone pronte a raccontare quello che davvero ha fatto nelle ultime settimane, lui al momento ha saputo come zittirle. E’ il caso di Xander che non lo ha ancora denunciato per quello che è successo con Emma. E intanto manca sempre meno al matrimonio tra Thomas e Hope che a quanto pare, nel giro di poche ore, diventeranno marito e moglie. Ma questo matrimonio si farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che arrivano direttamente da Los Angeles, eccole per voi.

Beautiful ci aspetta come sempre domani alle 13,40 a seguire poi un nuovo episodio di Una vita.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 SETTEMBRE 2020

Thomas sta cercando di fare di tutto per accelerare i tempi. Sa bene che la decisione di Hope potrebbe vacillare ed è per questo che ha un piano che condivide con Hope senza che però lei si renda conto delle diaboliche trama che ci sono dietro a ogni gesto fatto dal giovane Forrester. Hope pensa solo al bene del piccolo Douglas e perde di vista tutto il resto. Non si rende conto di come Thomas la sta manipolando e di come lo ha fatto sin dal primo momento. E alla fine Thomas riesce persino a convincerla del fatto che sposarsi il prima possibile sia la cosa migliore per il bambino. E Hope accetta: il matrimonio sarà celebrato il giorno successivo.

Ma Thomas e Hope si sposeranno davvero? Thomas è ormai pronto a tutto, anche a spaventare il piccolo Douglas, a fare in modo che abbia degli incubi, tutto questo solo per ottenere il si di Hope. La ragazza infatti è convinta che solo un matrimonio le permetterà di essere la madre migliore del mondo per il bambino…

Non ci resta che seguire l’imperdibile puntata di Beautiful in onda domani per capire cosa accadrà. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.