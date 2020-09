Il segreto anticipazioni: per Carolina e Pablo è tempo di addio

In casa Mediaset da un momento all’altro potrebbe arrivare una decisione importante in merito alla collocazione de Il segreto. Gli ascolti della giornata di ieri hanno dimostrato che la soap non aiuta molto Pomeriggio 5 e che sarebbe meglio forse, mandare in onda prima del programma di Canale 5 Day Dreamer, visti gli ascolti, invece che relegare la soap turca solo al fine settimana! Mediaset ha qualche giorno di tempo per pensarci ma intanto, torniamo a Puente Viejo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama per la puntata di domani 9 settembre 2020. Che cosa succederà in paese? Abbiamo visto come i figli di Isabela sono andati molto vicini allo scoprire che Francisca vive nel padiglione ma alla fine il pericolo è stato sventato! E per il momento sembra essere fuori pericolo anche Pablo, grazie all’aiuto di Don Ignacio…

E nelle prossime puntate che cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 9 SETTEMBRE 2020

Ignacio motiva la sua richiesta a Pablo e lo stesso fa con Carolina. I due ragazzi capiscono che Pablo rischia la vita restando a Puente Viejo e con rassegnazione accettano di separarsi per sempre. Manuela non è d’accordo con la decisione di don Ignacio, ma lui è irremovibile. Sarà davvero un addio quello tra Pablo e la sua amata Carolina?

Isabel capisce che tra Adolfo e Marta c’è qualcosa che va oltre il rapporto tra due cognati e approva un’eventuale relazione tra i due. La famiglia Miranar e i paesani mettono in scena la veglia funebre di Onesimo, ma Gunther non si accontenta e farà qualcosa di davvero imprevedibile. Il sindacato fa arrivare ad Alicia e Damian le armi per il rapimento di Adolfo e Tomas.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 9 settembre 2020. Al momento la soap resta fissa in onda alle 16,10 dopo Uomini e Donne.