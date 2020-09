Il segreto anticipazioni: Carolina e Pablo sono fratelli? Rivelazione shock

Cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 10 settembre 2020 ? Don Ignacio rischia di essere davvero rapito da Alicia e Damian oppure i due hanno davvero deciso che a essere sequestrati, debbano essere i figli della marchesa? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci portano proprio a Puente Viejo dopo una nostalgica Donna Francisca continua a pensare a tutto quello che di bello c’è stato in passato tra lei e Raimundo e stenta ancora a credere che suo marito non abbia fatto nulla per trovarla…

Ma intanto a Puente Viejo potrebbe arrivare una notizia clamorosa che riguarda Pablo. E’ chiaro che Don Ignacio non vuole in nessun modo che lui e Carolina stiano insieme. Ma qual è il reale motivo, Pablo e Carolina sono fratelli?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 10 SETTEMBRE 2020

Matias impedisce il rapimento di Adolfo e Tomas, rimettendo Alicia e Damian a loro posto e ristabilendo i ruoli tra loro. Carolina accetta le condizioni di suo padre, anche se Manuela insiste nel chiedere a don Ignacio di trovare un’altra soluzione. Don Ignacio ha molti sensi di colpa per un segreto che continua a custodire e del quale è a conoscenza Urrutia. Francisca ed Isabel hanno un battibecco e Francisca inizia a dubitare delle buone intenzioni della nobildonna. E’ passato troppo tempo e la Montenegro è stanca di continuare a stare chiusa in casa…

Grazie all’intervento del Capitano Huertas, Gunther si convince che Onesimo sia morto e lascia Puente Viejo. In occasione di un viaggio per motivi burocratici, Inigo propone a Isabel di approfittarne per stare un po’ insieme come una coppia normale. Il Capitano Huertas comunica a don Ignacio e Pedro che qualcosa di grave è accaduto a Jaca. Eulalia e Campuzano tendono una trappola a Francisca.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 10 settembre 2020.