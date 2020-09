Beautiful anticipazioni: i mille tormenti di Hope la salveranno dall’inganno?

Thomas sta facendo davvero di tutto per convincere Hope a diventare sua moglie. I preparativi per questo matrimonio vanno avanti e Thomas non si ferma di fronte a nulla. Pur di sposare Hope sarebbe davvero pronto a tutto. Ma questo matrimonio s farà? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 11 settembre 2020. Beautiful ci aspetta come sempre alle 13,40 con un nuovo episodio durante il quale cercheremo di capire se davvero Hope è pronta per questo passo. I suoi dubbi sono tanti come sono tanti anche i dubbi di Liam che non riesce a credere che tutto questo stia succedendo davvero. Ed è basita da quello che accade anche Brooke che non sa cosa aspettarsi…Non vuole in nessun modo che sua foglia sposi Thomas ma a quanto pare Hope non ha intenzione di cambiare idea.

Hope sa bene che Liam non appoggia questa decisione e per questo motivo ha deciso di andare a parlare direttamente con lui visto che mancano solo poche ore al si.

Nella puntata di Beautiful di domani, cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI 11 SETTEMBRE 2020: QUESTO MATRIMONIO SI FARA’?

Hope ha cercato di spiegare a Liam i motivi per i quali ha intenzione di sposare Thomas. Ma il giovane Spencer non riesce a capire i motivi che Hope ha per agire in questo modo. Hope è assalita dai dubbi. Sa bene di non provare nulla per Thomas sa che questo matrimonio non ha senso. Ma sa anche che il piccolo Douglas ha bisogno di lei ed è per questo che deve andare avanti. Lo fa solo per amore del bambino, per essere la sua nuova mamma. Thomas ha saputo davvero quali tasti toccare e lo ha fatto nel modo giusto…

Neppure Brooke può fermare Hope anche se non fa nulla per manifestare il suo completo disappunto per questo matrimonio…Mancano ormai poche ore ed è tutto pronto per il sì…

Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5. A seguire Una vita con una nuova puntata.