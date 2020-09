Il segreto anticipazioni: Eulalia pronta a vendicarsi, Francisca muore?

Francisca è sempre più stanca di stare in casa e vorrebbe riabbracciare il suo Raimundo ma al momento non è possibile. Intanto Matias riesce a fare in modo che Adolfo e Tomas non vengano sequestrati. Ma che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 11 settembre 2020?

Le nuove puntate della soap di Canale 5 non stanno registrando ascolti vincenti, anzi. Nonostante il traino di Uomini e Donne che continua ad accendere il pomeriggio di Canale 5, per Il segreto gli ascolti sono molto bassi tanto che Il Paradiso delle signore, in onda praticamente in sovrapposizione, riesce a fare ascolti molto simili, e presto potrebbe arrivare persino il sorpasso…

Ma per il momento Canale 5 continua con questa programmazione, lasciando Il segreto dopo Uomini e Donne. A breve arriverà anche il day time del Grande Fratello VIP 5 e si spera che gli ascolti tornino di nuovo a crescere.

E adesso torniamo a Puente Viejo, con le anticipazioni per la puntata de Il segreto in onda domani 11 settembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 SETTEMBRE 2020

Grazie all’intervento del Capitano Huertas, Gunther si convince che Onesimo sia morto e lascia Puente Viejo. In occasione di un viaggio per motivi burocratici, Inigo propone a Isabel di approfittarne per stare un po’ insieme come una coppia normale. Il Capitano Huertas comunica a don Ignacio e Pedro che qualcosa di grave è accaduto a Jaca. Eulalia e Campuzano tendono una trappola a Francisca. Che cosa vogliono fare, la donna è in pericolo?

Il Capitano Huertas spiega a Pablo la grave ripercussione a livello nazionale generata dalla sua testimonianza e per questo sconsiglia don Ignacio di farlo partire subito temendo un agguato da parte dei compagni di caserma che ha denunciato. Damian ma soprattutto Alicia non vogliono sottostare alle regole di Matias.

Onesimo propone un nuovo modo per procurare guadagni: produrre in proprio la pasta dentifricia.

Natale è alle porte e anche a Puente Viejo fervono i preparativi per festeggiare la Natività di Gesù. Don Filiberto e Mauricio vengono informati di quanto accaduto a Pablo da don Ignacio. Francisca annuncia di voler terminare il suo ritiro. Isabel riceve una misteriosa telefonata che la riempie di gioia…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 11 settembre 2020 come sempre alle 16,10 su Canale 5.