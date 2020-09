Una vita anticipazioni: Genoveva a un bivio, Felipe la tallona

Che cosa ha fatto Alfredo con Euladio e che cosa vuole fare con Genoveva? Lo scopriamo come sempre con le ultime notizie che arrivano dalla Spagna, le ultime notizie da Acacias 38. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 11 settembre 2020, ci raccontano che Genoveva si sentirà sempre più in gabbia. Ha capito che forse il suo piano per distruggere tutti gli abitanti del quartiere non le ridarà indietro Samuel ma servirà solo a rovinare la vita di tante persone. Alfredo però non sembra avere nessuna intenzione di tornare sui suoi passi…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 11 SETTEMBRE 2020

Rosina è molto felice del ritorno di Ignacio ad Acacias 38. L’uomo è arrivato nel quartiere per comprare la libreria di Liberto. Casilda si rende subito conto che Rosina e Ignacio sono molto amici e ha paura che ci possa essere anche dell’altro…Rosina racconta al suo amico anche di Leonor, che è felice ma che vive a Lisbona, lontano da lei e che le manca molto.

Marcia torna in soffitta e racconta alle altre domestiche dell’invito che ha ricevuto da Felipe per partecipare insieme a lui a un evento di beneficenza nell’ambasciata brasiliana.

Rosina non si aspettava di provare quelle strane sensazioni vedendo Ignacio che sembra essere anche molto cambiato fisicamente rispetto al ricordo che lei aveva…

Felipe ha capito che Genoveva si è pentita per tutto quello che le è successo e la convoca a casa sua per una chiacchierata. Le chiede di dire al processo che Liberto non le ha prestato violenza. Genoveva si rende conto che questo significherebbe andare contro Alfredo…

Cinta ha spiegato a Rafael che è innamorata di Emilio e che non può lasciare Acacias 38 con lui per quest motivo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani venerdì alle 14,10 su Canale 5.