Beautiful anticipazioni: nessuno vuole il matrimonio e Thomas trema

Forse pensava che sarebbe stato più facile vedere Hope arrivare davanti a lui con il suo abito da sposa. Ma le cose sono complicate perchè a quanto pare nessuno riesce a capire il motivo per il quale la ragazza dovrebbe sposare Thomas. Ma questo matrimonio si farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama di domani, 12 settembre 2020. Mediaset ha scelto per il sabato pomeriggio due soap, si parte con Beautiful e a seguire un doppio appuntamento con Day Dreamer, prima di dare la vita a Verissimo. Vi ricordiamo quindi che domani Una vita non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5!

Ma torniamo a Los Angeles. Avrete visto che Hope è tormentata da mille dubbi mentre Liam e Brooke cercano di impedirle di sposare Thomas. Il giovane Forrester sa bene che ha le ore contate e per questo ha deciso di anticipare le nozze, sperando che Hope non abbia nessun tipo di ripensamento. La ragazza dal canto suo sembra essere pronta a tutto pur di vedere felice il piccolo Douglas, anche ad accettare questo matrimonio…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 12 SETTEMBRE 2020

Brooke non riesce davvero a capire per quale motivo sua figlia dovrebbe sposare Thomas. Al suo fianco anche Donna e Katie che hanno mille dubbi su questa storia…Ridge invece si schiera dalla parte di Thomas e fa sentire a suo figlio tutta la sua vicinanza; non riesce a comprendere perchè tutti gli altri non accettino questo matrimonio…Ma alla fine a quanto pare anche Steffy inizia ad avere qualche dubbio sulle nozze, ben sapendo che Liam e Hope si amano ancora…Brooke ancora una volta invita sua figlia a riflettere: sta per sposare un uomo che non ama…

Questo matrimonio alla fine si farà?

Appuntamento a domani con la puntata di Beautiful del 12 settembre 2020 per scoprirlo.