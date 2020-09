Il segreto anticipazioni in arrivo rivelazione shock: Pablo e Carolina sono fratelli?

Il segreto torna in onda domenica pomeriggio. Mediaset punta sulle soap nel fine settimana e infatti alla domenica, prima del debutto di Domenica Live, ci sarà una vera e propria carrellata di soap. Si inizia infatti con Beautiful, poi si va avanti con Una vita, poi arriva Il segreto per finire Day Dreamer-Le ali del sogno! Ora però ci occupiamo delle anticipazioni de Il segreto, provando a capire cosa succederà nella puntata in onda il 13 settembre 2020. La soap spagnola ci aspetta dalle 15,30 alle 16,20 circa per poi dare la linea a Can Yaman e Demet per un nuovo episodio di Day Dreamer che averà l’arduo compito di fare da traino a Domenica Live!

E adesso torniamo alle anticipazioni. In questi ultimi episodi de Il segreto abbiamo visto come Pablo stia particolarmente a cuore a Ignacio. E ci chiediamo quindi: è possibile che sia suo figlio? E se così fosse, significherebbe che lui e Carolina sono fratelli?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 13 SETTEMBRE 2020

Ignacio spiega a Pablo i motivi per cui è ritenuto da molte persone il responsabile delle numerose morti e degli arresti avvenuti nella capitale a seguito della sua testimonianza. Pablo prova a comprendere quello che sta succedendo ma la cosa sembra essere molto più grande di lui.

Isabel comunica a Inigo che non potrà fare il viaggio con lui, ma le motivazioni non convincono e l’uomo comincerà a sospettare che gli abbia mentito.

Tomas dopo aver visto Marcela e Matias in tenero atteggiamento non riesce a dominare la rabbia e discute con Adolfo. Marta insiste affinché suo padre assuma un altro responsabile della produzione con più esperienza per fabbricare i nuovi barattoli. Don Ignacio offre il posto ad Adolfo. Alicia, Damian e Matias hanno uno scontro verbale che evidenzia la differenza e l’incompatibilità delle loro idee politiche.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto che ci aspetta domenica 13 settembre 2020 alle 15,30 circa su Canale 5.