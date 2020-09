Beautiful anticipazioni: Phoebe chiama Hope mamma, il matrimonio salta?

Liam non perde occasione, prima che Hope scena le scale, per ricordare a Thomas che tutto quello che sta succedendo è una farsa. Che la sua ex moglie è stata costretta a prendere una decisione che non avrebbe voluto prendere. E Thomas è davvero in ansia visto che Hope non scende da quelle scale…Il matrimonio si farà oppure no? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Beautiful di domani 14 settembre 2020. Domani la soap americana torna come sempre in onda alle 13,40 su Canale 5 e non potevano mancare le nostre anticipazioni!

Un clamoroso colpo di scena potrebbe cambiare le carte in tavola. Qualcosa che Thomas non avrebbe mai immaginato potesse accadere anche se ha cercato di fare in modo che non ci fossero imprevisti in questo giorno speciale…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 SETTEMBRE 2020

Steffy porta le bambine alla cerimonia e sono davvero bellissime. Ma non può aspettarsi che succederà qualcosa di davvero clamoroso…Hope alla fine si è convinta e ha lasciato la sua camera da letto. Accompagnata dal piccolo Douglas ha sceso le scale mentre tutti gli altri ammiravano la sua bellezza. Una sposa bella si, ma non di certo raggiante. Non ha nessun entusiasmo Hope e non prova nulla per Thomas. Dal suo volto traspare il grande disagio che sta provando in questo momento.

Ma in ogni caso si va avanti con il matrimonio e si arriva al momento dello scambio delle promesse. Tutto sembra andare bene ma all’improvviso, la piccola Phoebe, la bambina adottata da Steffy che in realtà è Beth, chiama Hope mamma! Un momento di panico per tutti, per quale motivo sta succedendo? Nessuno immagina che quella bambina sia davvero la figlia di Liam e Hope…

Nessuno lo immagina ma altri lo sanno: Thomas, Xander, Zoe, Flo…Tante le persone coinvolte in questa vicenda che hanno taciuto. Ma cosa succederà adesso, il matrimonio si farà? Appuntamento a domani per scoprirlo!