DayDreamer-Le ali del sogno torna sabato per 2 ore consecutive ma salta domenica?

Cambia ancora orario ma questa notizia di certo farà piacere a tutti i fans della serie turca! Daydreamer-Le ali del sogno andrà in onda anche il prossimo fine settimana ma con una piccola variazione per quello che riguarda la programmazione. La soap infatti ci aspetta alle 14 circa, subito dopo Beautiful! Niente Una Vita, niente Segreto: la soap del sabato sarà solo Day Dreamer con una lunghezza di oltre due ore. In attesa di vedere le nuove puntate di Amici, Can e Sanem faranno compagnia al pubblico di Canale 5 per oltre due ore, per dare poi la linea a Verissimo in onda dopo le 16. Oltre due ore quindi in compagnia dell’amatissima serie turca capace di incassare ascolti da record.

C’è però una novità, come vi dicevamo in precedenza, che riguarda la programmazione della domenica. Infatti, stando alla guida tv ufficiale Mediaset, DayDreamer-Le ali del sogno non dovrebbe andare in onda domenica .

Vi mostriamo uno screen della guida Mediaset ufficiale.

DAYDREAMER-LE ALI DEL SOGNO: LE ANTICIPAZIONI DEL 19 SETTEMBRE 2020

Come avrete visto, Sanem era pronta per il suo discorso ma qualcosa va storto…Aylin cancella il file necessario a Sanem per la presentazione della campagna pubblicitaria “Compass sport”, tuttavia la nostra protagonista riesce a trasformare il problema in un’opportunità!

Aylin paga una cameriera per versare del vino addosso al vestito di Sanem, la quale finisce in un bagno e vi resta rinchiusa. Can, dopo averla trovata, decide insieme a lei di lasciare la festa e chiudere la serata a casa di Can. Successivamente Can la accompagna a casa ma Melahat li vede…

Anche Emre viene visto quando accompagna Leyla, con la quale ha un primo slancio amoroso. Il mattino dopo, Melahat va da Mevkibe per dirle tutto.Il lancio della campagna per la Compass Sport è andato benissimo e così Can promuove Sanem a copywriter. Chi voleva mettere il bastone tra le ruote alla giovanissima Sanem non ce l’ha fatta…

Deren e Guliz hanno capito che Can e Sanem stanno insieme e sono certe che il nuovo ruolo di Sanem sia un regalo che Can le ha fatto. Nonostante le malelingue, i nostri protagonisti fuggono a casa di lui, per trascorrere del tempo da soli. In ufficio però tutti li cercano…

Osman ha avuto un ruolo in una serie tv importante e porta la troupe nel suo quartiere. Il regista resta colpito da quella zona della città e di conseguenza intende girare alcune scene nel minimarket di Mevkibe. Ma Aysun è invidiosa e, mentre le due litigano, arriva armato Muzaffer che, atteggiandosi a gangster, spara alcuni colpi in aria…

Tutto questo e molto altro nella doppia puntata di Day Dreamer-Le ali del sogno, in onda il 19 settembre 2020 su Canale 5.