Il segreto anticipazioni: Isabel si prepara a partire, chi è l’uomo misterioso che ha telefonato?

Una nuova settimana in compagnia de Il segreto ci aspetta da domani, 14 settembre 2020. La soap domani pomeriggio andrà in onda alle 16,10 dopo Uomini e Donne mentre da martedì si cambia. Infatti domani sera andrà in onda la prima puntata del Grande Fratello VIP 5 per cui da martedì avremo modo di seguire il day time. Il Segreto quindi andrà in onda dalle 16,20 circa alle 17,10.

Francisca vuole lasciare il padiglione, non riesce più a stare segregata e pensa che sia arrivato il momento di palesarsi. Nel frattempo per Pablo è arrivato il momento di lasciare Puente Viejo. Ma al momento non si conosce ancora il vero motivo per il quale Ignacio lo vuole lontano dal paese. Verrebbe da pensare che ci sia un grande segreto nel passato dell’uomo. Tutti i protagonisti della soap hanno un segreto e forse quello di Ignacio è legato a Pablo. E’ suo figlio?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 SETTEMBRE 2020

Mauricio vuole creare un Consiglio Comunale rappresentato da varie personalità, di ogni ceto sociale, che abitano a Puente Viejo. Don Ignacio rifiuta l’offerta di farne parte, mentre Marta, forse temendo di dover lavorare accanto ad Adolfo, ne è entusiasta e si offre volontaria. Il Capitano Huertas istruisce Pablo sul comportamento da adottare quando sarà lontano da Puente Viejo per evitare di essere catturato ed ucciso.

Adolfo parla con Isabel della proposta lavorativa ricevuta da don Ignacio e la donna dà il suo consenso. Encarnacion, ingenuamente, racconta ad Alicia di Pablo e di tutto quello che accade alla Villa. Non immagina che sua figlia potrebbe usare queste informazioni…Isabel è al settimo cielo per il viaggio che la porterà a trascorrere le festività natalizie insieme alla misteriosa persona che le telefona. Antonita è preoccupata perché dovrà rimanere sola con Francisca senza poterle dire che Isabel è partita. Adolfo regala l’anello di fidanzamento a Rosa.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 14 settembre 2020 su Canale 5.