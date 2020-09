Una vita anticipazioni: Marcia spia Felipe, l’avvocato se ne accorgerà?

Mediaset cambia ancora e nel pomeriggio di Canale 5 va in onda un episodio più breve, alla domenica, di Una vita. Per cui sei i nostri calcoli sono corretti, nella puntata di domani, 14 settembre 2020, dovremmo vedere la prima parte dell’episodio 1048! Come avrete visto di cose ne stanno succedendo davvero tante ad Acacias 38. Cinta ha deciso di non partire con Rafael, senza però dire ai suoi genitori che lo ha fatto per Emilio. Genoveva sembra essere pentita di tutto quello che ha fatto causando dolore a Liberto e a Rosina e potrebbe voler aiutare Felipe. La donna però non sa che Alfredo e Ursula tramano alle sue spalle…E poi c’è Rosina che sembra essere particolarmente vicina a Ignacio…Insomma tante cose potrebbero succedere nelle prossime puntate, iniziamo quindi da quella in onda domani 14 settembre 2020 alle 14,10 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 14 SETTEMBRE 2020

Bellita ha capito che sua figlia non sta raccontando tutta la verità sul perchè ha scelto di non andare in tour con Rafael e decide di andare a parlare con Felicia per capire se anche lei si è resa conto di quello che sta succedendo tra Emilio e Cinta. Felicia dice che suo figlio non ha nessun rapporto con Cinta perchè non si è accorta di quello che è successo nell’ultimo periodo. In ogni caso, visto che neppure Bellita pensa che questa relazione possa funzionare, propone alla donna di sabotare i due giovani innamorati…

Marcia continua, suo malgrado, a lavorare per Ursula. La giovane cameriera di Felipe non è affatto felice di fare quello che sta facendo anche perchè l’avvocato la tratta come una di famiglia. Quando Ursula le chiede se ha ascoltato qualcosa di importante, lei le dice che non è successo nulla di particolare…

Rosina torna a uscire nel quartiere e viene accolta con grande affetto da Carmen e Felicia mentre invece Liberto, grazie a Ramon e Felipe, cerca di cavarsela e di non dover scontare la pena per qualcosa che non ha commesso. I tre inoltre pensano anche a degli investimenti da fare…Parlando con le sue vicine Rosina capisce il motivo per il quale Liberto ha deciso di vendere la libreria.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 14 settembre 2020.