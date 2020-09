Il segreto anticipazioni: Francisca approfitta della partenza di Isabel per lasciare la villa?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani, 15 settembre 2020? Gli ascolti della soap spagnola non stanno brillando, a dimostrazione del fatto che il programma stia perdendo l’affetto del pubblico. Ma Mediaset ha ormai poco da fare: mancano solo gli ultimi episodi della soap spagnola che entro il 2020, anche in Italia, dovrebbe salutare tutto il suo pubblico chiudendo in modo definitivo i battenti. Come avrete visto alla fine Marta ha iniziato a lavorare alla nuova idea di Mauricio ma la ragazza ha anche altro in mente: così facendo forse, potrebbe essere anche più vicina ad Adolfo…Isabel invece si prepara per la partenza ma Francisca non sa ancora che la marchesa sta per lasciare il paese…E sta invece aspettando che Isabel organizzi la grande festa per il suo ritorno…

Vediamo quindi la trama della puntata de Il segreto di domani, 15 settembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 SETTEMBRE 2020

Tomas mette in guardia Adolfo temendo che Isabel accetti di mandarlo a lavorare da don Ignacio solo per avere un infiltrato presso il suo nemico. Mauricio offre a Matias di diventare Consigliere Comunale. Onesimo vince la lotteria giocando i numeri di Dolores e divide in parti uguali con Dolores, Tiburcio e Hipolito la vincita e rinuncia alla restituzione del prestito fatto a Dolores (e questo permetterà il pagamento delle multe che ossessionano Dolores).

Isabel chiarisce a Inigo che lei è una donna libera e non deve rendergli conto di quel che fa o non fa. Pablo si ribella agli ordini di don Ignacio e decide di non partire. Francisca si accorge dell’annuncio civetta, pubblicato sul quotidiano da Eulalia, per farla uscire allo scoperto.

Isabel parte senza voler avvisare Francisca affidandola alle cure di Antonita, che però si tradisce facendo scoprire a Francisca che Isabel starà fuori per due settimane. Ignacio convince Pablo che l’unico modo per salvarsi è partire per l’America. Adolfo si mette in mostra per la sua preparazione tecnica, ma Urrutia continua a diffidare di lui.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 15 settembre 2020 su Canale 5. Vi ricordiamo che da domani la soap avrà una durata più breve, andando in onda dopo il day time del Grande Fratello VIP 5.