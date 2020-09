Una vita anticipazioni: un uomo misterioso spia Camino, di chi si tratta?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 15 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci raccontano proprio quello che sta per accadere. Domani nel pomeriggio di Canale 5 avremo modo di seguire la seconda parte dell’episodio 1048. Come avrete visto, Felipe sta cercando in tutti i modi di aiutare Liberto ed è convinto che alla fine Genoveva farà la cosa giusta, andando contro Alfredo, anche se le ha proposto un modo sicuro per non rischiare di essere scoperta da suo marito. Ma Genoveva non sa che Ursula e Alfredo stanno tramando alle sue spalle e che Marcia fa la spia per la Dicenta. Cosa accadrà quindi adesso, anche la stessa Genoveva rischia grosso?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 15 SETTEMBRE 2020

Cesario continua a indagare sul passato di Camino e la cosa non rende molto felice la madre della ragazza che tra l’altro sta cercando di capire se è vero che Emilio e Cinta si stanno frequentando di nascosto. Felicia ricorda anche a sua figlia che non è possibile che Emilio e Cinta stiano insieme ma la ragazza sta dalla parte di suo fratello. Quello che le due non immaginano è che c’è un uomo che le sta spiando, di chi si tratta?

Emilio parla con Antonito di quello che è successo con Cinta e si confida con il giovane figlio di Ramon, non potendo parlare con altre persone di questa storia.

Rosina scopre la proposta commerciale di Ramón e scopre che Liberto sta cercando finanziamenti per investire. Ignacio invita la signora a uscire.

Ursula spinge Marcia a passare le informazioni ad Alfredo. La cameriera ruba a Felipe alcune carte importanti sul processo di Liberto.

Alfredo, che diffida di Genoveva, rivela a Lolita che sua moglie è la sua complice nella truffa. La giovane moglie di Antonito, indignata, schiaffeggia la signora Bryce in mezzo alla strada…Genoveva non se lo aspettava ma visto che ha manipolato Lolita facendole credere tutt’altro, era il minimo che potesse aspettarsi. Adesso Genoveva deciderà di stare dalla parte dei suoi vicini di casa aiutando Liberto oppure no?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 15 settembre 2020 su Canale 5.