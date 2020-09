Beautiful anticipazioni: Flo pronta a parlare, Wyatt finalmente sospetta

Un segnale era arrivato dal cielo ma Liam e Hope non lo hanno colto in nessun modo! La piccola Phoebe che in realtà è Beth, ha chiamato Hope mamma prima che lei pronunciasse il suo si ma questo non ha cambiato le cose! E così alla fine questo matrimonio si è fatto! Thomas e Hope sono diventati marito e moglie. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani 16 settembre 2020.

Thomas e Hope si preparano a una nuova vita insieme e la Logan sembra non aver percepito il senso di quello che è successo con le parole della piccola Phoebe…Steffy le chiede scusa per il piccolo imprevisto ma Hope minimizza. Si renderà conto che quella bambina è sua figlia?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 SETTEMBRE 2020

Flo non se l’è sentita di fermare il matrimonio e di dire davanti a tutti quello che è successo con Reese. Ma allo stesso tempo si rende conto che è arrivato il momento di mettere fine a questa storia. Per questo vuole dire tutto a Hope e torna a parlare con Thomas di quello che è successo. E’ arrivato il momento di dire a tutti la verità. Hope e Liam devono sapere quello che è successo, devono sapere che la piccola Beth è ancora viva…

Thomas non ha nessuna intenzione di cedere alle minacce di Flo e la mette in guardia. Potrebbe fare del male anche a lei? Quello che Thomas non sa è che Wyatt ha ascoltato parte della loro conversazione e si è reso conto che c’è qualcosa che non va. Che motivi avrebbe Thomas per minacciare Flo? Dubbioso su quanto sta accadendo, Wyatt ne va subito a parlare con Liam per cercare di capire insieme a suo fratello, per quale motivo Thomas dovrebbe minacciare Flo…

Wyatt e Liam si renderanno conto di quello che sta succedendo? Appuntamento a domani con una nuova puntata di Beautiful!