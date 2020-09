Il segreto anticipazioni: Isabel incontrerà un uomo misterioso, ma chi è?

Adolfo e Rosa alla fine si sposeranno? Come abbiamo visto nelle ultime puntate de Il segreto, nonostante tutto, alla fine Adolfo ha regalato l’anello alla sua fidanzate e insieme hanno anche fissato la data del matrimonio! In attesa di assistere a queste nozze, torniamo a Puente Viejo, con le anticipazioni per la puntata de Il segreto di domani 16 settembre 2020. Scopriremo chi è la misteriosa persona con la quale Isabel trascorrerà le sue vacanze natalizie? Mentre la marchesa è felice per la partenza, Francisca si prepara a lasciare il padiglione anche se Isabel non ha nessuna intenzione di permetterglielo!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 SETTEMBRE 2020

Don Ignacio invita Adolfo e Tomas a cenare insieme la notte della vigilia, ma Tomas non accetta l’invito. Dolores dopo aver pagato le multe deve affrontare un altro problema: la nostalgia di Tiburcio per il suo amico Meliton.

Belen passerà le festività natalizie con il padre e famiglia. Matias comunica ad una perplessa Alicia che sarà Consigliere Comunale. Carolina ascolta una conversazione che la riguarda tra Urrutia e Encarnacion. C’è un segreto che ancora nessuno ha scoperto e forse, presto la giovanissima Carolina, capirà per quale motivo suo padre vuole Pablo fuori dalla sua vita…

Ma alla fine Urrutia aiutato da Encarnacion riesce a gestire le domande di Carolina senza tradire ulteriormente il segreto che incautamente stava svelando. Marta, dopo aver accompagnato Mauricio a visitare i più bisognosi di Puente Viejo, capisce che nella vita i valori importanti sono altri e si impegna a lavorare per migliorare le condizioni di vita dei poveri. Adolfo comunica a Rosa che non cenerà con lei la notte della Vigilia; Rosa non la prenderà bene.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 16 settembre 2020; vi ricordiamo che gli episodi in onda in questi giorni, saranno più brevi, per dare spazio al day time del Grande Fratello VIP 5.