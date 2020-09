Una vita anticipazioni: tra Alfredo e Genoveva la resa dei conti, cosa accadrà?

Cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 16 settembre 2020? Lo scopriamo con le anticipazioni e con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Domani su Canale 5 vedremo la prima parte dell’episodio 1049. Avrete visto che Liberto spera davvero che Felipe possa aiutarlo e in questo, potrebbe essere determinante la testimonianza di Genoveva. La donna è stata schiaffeggiata pubblicamente da Lolita: questo servirà per farle cambiare idea e schierarsi dalla parte dei suoi vicini oppure continuerà a seguire il piano progettato con Alfredo? Intanto ad Acacias 38 è arrivato un uomo misterioso che sembra spiare Felicia e Camino. Si tratta della persona per la quale la famiglia ha lasciato Valdeza? Camino ha avuto dei problemi proprio con quest’uomo del mistero?

Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 16 settembre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 16 SETTEMBRE 2020

Casilda sembra essere un po’ preoccupata per la ritrovata amicizia tra Ignacio e Rosina. Lei fa ancora il tifo per Liberto e spera che la sua padrona possa riappacificarsi con il marito. Ma le cose a quanto pare sono molto molto complicate…

Emilio e Cinta continuano a vedersi di nascosto e sembrano essere più innamorati che mai. Non immaginano che le loro madri invece si siano alleate in modo da contrastare questo amore appena nato…

Genoveva torna a casa e discute con Alfredo. Non ha gradito in nessun modo il fatto che l’uomo abbia parlato con Lolita e Antonito del piano che avevano progettato insieme. E lo minaccia: non deve essere trattata in questo modo.

Susana e Liberto discutono con Felipe di quello che è successo in piazza e temono che adesso Genoveva non farà nulla per aiutare il giovane nel processo. Cinta ed Emilio passeggiano insieme per strada ma non sanno che Bellita li sta seguendo e poi li ferma per strada. I due giovani provano a difendersi…

Genoveva decide di andare a parlare con Felipe che però non pensa sia una buona idea incontrarsi in quel posto visto che Liberto vive nello stesso luogo. Genoveva però sembra avere qualcosa da dire. E’ molto provata…La donna prova a spiegare a Felipe che quello che Lolita ha detto non corrisponde al vero. Ma Felipe non ha dubbi: Lolita non è una persona che mente…Così la donna in lacrime dice all’avvocato che è stato Alfredo a tramare tutto e che lei è innocente…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 16 settembre 2020 su Canale 5.