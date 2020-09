Il segreto anticipazioni: Carolina scopre di essere la sorella di Pablo?

Il segreto perde di giorno in giorno ascolti e in molti iniziano a pensare che potrebbe essere presto sostituito da DayDreamer, almeno nelle prossime settimane. Per il momento Mediaset non ha preso nessuna decisione e la soap spagnola andrà in onda regolarmente nel pomeriggio. Mancano ormai una manciata di episodi e la soap dovrebbe chiudere i battenti prima del 2021 anche in Italia…Noi continueremo a seguire la soap e a darvi le anticipazioni, iniziando con la trama della puntata di domani 17 settembre 2020.

Avrete visto che Isabel è ormai pronta per il suo viaggio anche se non abbiamo idea di chi sia l’uomo che deve incontrare. Nel frattempo Encarnacion e suo marito hanno difficoltà a nascondere il grande segreto che riguarda Pablo. Carolina sospetta: si renderà conto che suo padre sta nascondendo qualcosa di molto importante?

Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani 17 settembre 2020.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 SETTEMBRE 2020

Belen passerà le festività natalizie con il padre e famiglia. Matias comunica ad una perplessa Alicia che sarà Consigliere Comunale. Carolina ascolta una conversazione che la riguarda tra Urrutia e Encarnacion.

Urrutia aiutato da Encarnacion riesce a gestire le domande di Carolina senza tradire ulteriormente il segreto che incautamente stava svelando. Marta, dopo aver accompagnato Mauricio a visitare i più bisognosi di Puente Viejo, capisce che nella vita i valori importanti sono altri e si impegna a lavorare per migliorare le condizioni di vita dei poveri. Adolfo comunica a Rosa che non cenerà con lei la notte della Vigilia; Rosa non la prenderà bene.

Tomas, Inigo e Adolfo ceneranno insieme a La Habana. Matias chiede a Marcela di perdonarlo di tutti gli sbagli che fatto sia con lei che con Camelia. Tiburcio ha l’occasione di rivedere, forse in sogno, Meliton ed insieme intonano ancora una volta i canti natalizi. Ignacio fa prova a mettersi in contatto con sua moglie in Austria. A mezzanotte tutto i paesani si ritrovano in piazza per gli auguri e per andare insieme in chiesa.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 17 settembre 2020. Vi ricordiamo che si va in onda intorno alle 16,20 dopo il day time del GF VIP 5.