Una vita anticipazioni: Genoveva e Felipe a gran sorpresa c’è il bacio

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 17 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38, domani andrà in onda alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1049! Come avrete visto, Genoveva è davvero molto turbata dopo tutto quello che è successo in piazza ma non ha intenzione di lasciarsi schiacciare da Alfredo. Nel frattempo ad Acacias 38 è arrivato un uomo misterioso che sembra essere interessato a Camino e Felicia, chi sarà? Rosina sembra avvicinarsi sempre di più a Ignacio anche se vuole aiutare Liberto a dimostrare la sua innocenza. E Marcia invece, continua a spiare Felipe per dare a Ursula tutte le informazioni di cui ha bisogno, senza che l’avvocato, sospetti nulla…

E nella puntata di Una vita di domani, che cosa succederà? Lo scopriamo con le ultime notizie da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 17 SETTEMBRE 2020

Lolita è ancora amareggiata per quello che ha scoperto su Genoveva visto che lei si era fidata della moglie di Alfredo e le era stata anche molto vicina. Si sfoga con Carmen e Fabiana che comprendono ovviamente le sue ragioni.

Bellita va a parlare con Felicia di quello che ha scoperto: ormai non ha dubbi, Cinta ed Emilio si stanno vedendo di nascosto ed è necessario intervenire il prima possibile per spegnere questo sentimento.

Felipe decide di regalare a Marcia un bellissimo vestito per partecipare alla festa nell’ambasciata brasiliana. La ragazza inizia a sentirsi in colpa visto che Felipe sta facendo tutto questo per lei senza sospettare il suo tradimento…Marcia si vorrebbe sfogare con Casilda, ha una crisi di pianto in soffitta ma proprio mentre sta per parlare con lei arriva Ursula che la blocca…

L’uomo che sta spiando Camino entra nel ristorante e l’aggredisce ma Cesario sta osservando tutto e arriva subito in difesa della giovane. Alla fine l’uomo misterioso riesce a scappare e per fortuna la ragazza sta bene...Felipe e Genoveva si preparano per partecipare a una festa e si incontrano per strada. Parlano di quello che sta succedendo e alla fine si baciano!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 17 settembre 2020.