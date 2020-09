Una vita anticipazioni: Genoveva si contraddice, è l’assist che Felipe aspettava

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 18 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama di questa nuova puntata, vedremo domani la prima parte dell’episodio 1050. Come avrete visto, a gran sorpresa, Felipe e Genoveva si sono baciati, tra di loro potrebbe nascere qualcosa? Un sentimento inatteso quello che è sbocciato ma pare che i due si piacciano davvero moltissimo…Non sanno però che nella vita di Felipe c’è una spia e che devono stare molto attenti a tutto questo…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 18 SETTEMBRE 2020

Susana cerca di capire che cosa sta succedendo nella vita di Rosina e vuole carpire queste informazioni da Casilda che generalmente ama molto chiacchiera ma in questo caso ha paura di dire delle cose che dovrebbero restare riservate…Alla fine però la ragazza cede e le parla di don Ignacio e di quello che sta succedendo tra lui e Rosina.

Emilio e Cinta si vedono di nascosto ma anche Felicia vede che i due stanno insieme e deve arrendersi alle evidenze, che cosa farà, insieme a Bellita fermerà questa relazione, ma come?

Marcia non ha gradito molto la decisione di Felipe che alla fine è andato alla festa in ambasciata con Genoveva. La ragazza sembra turbata ma quando Felipe le chiede come va, le dice che non si deve preoccupare, lei sa bene di essere solo una cameriera.

Genoveva torna a casa ma ripensa ancora a quello che è successo la sera prima tra lei e Felipe mentre Alfredo le chiede spiegazioni, vuole infatti sapere che fine ha fatto…Per Genoveva è arrivato un giorno chiave: deve andare in aula dove forse l’attende la testimonianza. Ursula le dice di ragionare e di decidere quello che deve fare, seguendo suo marito non altre idee. Alfredo dice al giudice che non c’è bisogno di ascoltare le parole di Genoveva…Ma il giudice chiede alla donna di raccontare che cosa è successo con Liberto. Adesso Genoveva deve decidere da che parte stare…Cosa farà?

La donna inizia quindi la sua testimonianza dicendo che Liberto si era comportato bene fino a quando poi lei non lo ha accompagnato alla porta. A questo punto è Felipe a prendere la parola e le chiede se Liberto sia stato invitato in casa…Genoveva dice di si…E poi continua dicendo che tutto è successo mentre erano sul divano…Si contraddice quindi, proprio come Felipe le aveva suggerito di fare!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 18 settembre 2020 come sempre alle 14,10 su Canale 5.