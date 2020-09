Il Paradiso delle signore in onda alle 14 lunedì e martedì: mistero Adelaide, è in pericolo?

Il Paradiso delle signore vola nel pomeriggio di Rai 1, ascolti eccezionali per la soap tutta italiana, una scommessa vinta per la rete. Rai 1 non vuole perdere neppure uno spettatore ed è per questo che lunedì 21 settembre e martedì 22 settembre 2020 la soap andrà in onda lo stesso, nonostante le variazioni di palinsesto. La Rai ha infatti scelto di non mandare in onda Oggi è un altro giorno nel pomeriggio della rete e di dare spazio all’informazione con le ultime notizie sulle elezioni, intorno alle 15. Ma prima, alle 14 subito dopo il Tg, si potranno seguire i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore. E non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni: che cosa accadrà la prossima settimana?

Lo scopriamo con la trama delle puntate in onda dal 21 al 25 settembre 2020 ricordandovi che lunedì e martedì si andrà in onda dalle 14 alle 14,50.

Come avevamo annunciato sia Vanessa Gravina che Roberto Farnesi nelle ultime interviste rilasciate in questi giorni, gli episodi in onda tra la fine di settembre e i primi di ottobre saranno caratterizzati da un grande mistero che arriva dall’America: Adelaide è in pericolo e ha bisogno dell’aiuto di Umberto?

IL PARADISO DELLE SIGNORE: LA TRAMA DAGLI EPISODI DAL 21 AL 25 SETTEMBRE

Umberto rintraccia il factotum di Ravasi, dal quale scopre che Lucarelli è in realtà un medico che Ravasi ricattava. Angela è in partenza per l’Australia e saluta tutti in un’atmosfera mista tra malinconia e gioia per quello che l’aspetta, la felicità di poter stare al fianco del suo bambino, è davvero grande, anche se tante sono le incognite. Tramite Marta, Angela ha fatto avere una lettera a Riccardo, in cui lo ringrazia per tutto ciò che ha fatto. Se non fosse stato per lui, la nuova famiglia del suo bambino, non avrebbe accolto la richiesta.

E così anche in negozio si fanno i conti con l’assenza della ragazza. Marcello e le ragazze sentono molto la mancanza di Angela. Al Paradiso è di nuovo vacante un posto di Venere, ma Clelia assicura che provvederà al più presto per risolvere la situazione. Ludovica, mentre si prova l’abito da sposa, rischia che la sua falsa gravidanza venga scoperta. Sempre sulle tracce di Adelaide, Umberto scopre una sconvolgente notizia sull’ex moglie di Ravasi. Vengono sospese le ricerche della madre di Anna: ora i Conti possono andare avanti con la domanda di adozione e sperano che non ci siano più intoppi.

Rocco inizia a pensare di provare qualcosa per Maria e si confronta con Armando, il quale lo invita a frequentare maggiormente la ragazza. Federico comincia a sospettare che tra suo padre e Clelia sia rinato qualcosa.

Umberto riceve una misteriosa cartolina da Adelaide e, dopo averla riletta, si rende conto che si tratta di una richiesta di aiuto dall’America: decide così di partire per New York, tenendolo però nascosto a tutti tranne che a Riccardo. Luciano rivede Clelia per la prima volta dopo la loro discussione: la capocommessa promette al suo amato che non ci saranno più segreti e bugie.

Tutto questo e molto altro nelle prossime imperdibili puntate della soap di Rai 1.