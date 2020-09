Il segreto anticipazioni: le figli di Ignacio scoprono che Pablo è per loro un fratello?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domenica 20 settembre 2020? La soap spagnola non va in onda al sabato, giornata durante la quale il pubblico di Canale 5 potrà seguire solo Beautiful e poi Daydreame. Ma Il segreto torna domenica, in una nuova collocazione. Andrà infatti in onda alle 14,30 dopo Beautiful. I motivi di questi cambiamenti nella programmazione, sono certamente dovuti agli ascolti molto bassi che Il segreto sta registrando in questi ultimi giorni. La soap non desta più l’interesse che smuoveva un tempo e il pubblico di Canale 5 non è più affezionato ai protagonisti delle nuove storie. Ma ormai si va verso il finale: manca davvero pochissimo alla chiusura di tutte le vicende degli abitanti di Puente Viejo…Ma torniamo in Spagna, con le anticipazioni. Si festeggia il Natale in paese, e i colpi di scena, anche in questi giorni di festa, non mancano…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

Pablo arriva stravolto alla villa, sorprendendo sia don Ignacio che Marta. Il ragazzo racconta di essersi accorto che due uomini armati lo seguivano per ucciderlo. Carolina e le sue sorelle si schierano dalla parte di Pablo che chiede di tornare a nascondersi alla villa, mentre don Ignacio, preoccupato della relazione tra Pablo e Carolina, preme affinché si allontani da Puente Viejo.

Urrutia consiglia a don Ignacio di raccontare il segreto che custodiscono da tanti anni. Di che cosa si tratta? Pare che il legame che c’è tra Ignacio e Pablo non sia solo quello di un uomo che vuole molto bene a un giovane ragazzo…Pablo è figlio di Don Ignacio? Questa rivelazione scioccante potrebbe cambiare davvero tutto!

Dolores avrebbe molto “materiale” su cui spettegolare: le nozze di Rosa e Adolfo e lo strano comportamento di Antonita, tuttavia preferisce fare dolci con sua nipotina Belen. Marta scopre che Mauricio è un uomo molto generoso con i più poveri e bisognosi. Onesimo e Hipolito e Tiburcio continuano a fare progetti per la loro pasta dentifricia…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto che andrà in onda domenica pomeriggio. A seguire invece potrete vedere una nuova puntata di Una vita e poi Domenica Live.