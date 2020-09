Una vita torna domenica ma cambia orario: il testimone misterioso è Ursula, Liberto nei guai

In aula il giudice dà il via libera per l’ingresso del testimone che dice di aver visto tutto: chi è? Potrebbe essere Ursula a dichiarare il falso dicendo di aver visto Liberto aggredire e abusare di Genoveva? Lo scopriamo nella prossima puntata di Una vita. Prima di darvi le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata, vi ricordiamo che Una vita ci aspetta domenica ma con un nuovo orario. La soap spagnola andrà infatti in onda alle 15,28 per poi dare la linea a Domenica Live. Questa settimana, a differenza di quanto accaduto domenica scorsa, non andrà in onda Day Dreamer. Beautiful ci aspetta al solito orario mentre Una vita e Il segreto si invertono…

E adesso torniamo alle anticipazioni di Una vita, con la trama della puntata in onda il 20 settembre 2020. Andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1050 di Acacias 38 e la prima dell’episodio 1051.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

Bellita va a salutare Donna Susana ma la cosa desta l’interesse di Cinta perchè la zia di Liberto si trova con Felicia ma a sua madre sembra non interessare…

Come era prevedibile in aula è Ursula a testimoniare contro Liberto . Neppure Genoveva si aspettava che la donna potesse tradirla e invece la Dicenta si è schierata dalla parte di Alfredo. Liberto è molto scosso e urla in aula dicendo che Ursula, descrivendo una aggressione sessuale, sta mentendo. La donna in lacrime continua invece con il suo racconto.

Cinta ed Emilio, comprendendo quello che sta succedendo, decidono di non nascondersi più e si baciano in strada, davanti a tutti. L’unica a essere felice è Camino, mentre le mamme si disperano. In soffitta non si parla che di questo bacio. Alfredo e Ursula invece tornano a casa ma Genoveva non sembra avere intenzione di parlare con i due. Ma Alfredo pretende di parlare con sua moglie e le ricorda che dovrebbe essere soddisfatta di quello che è successo in aula visto che è stata lei a organizzare il piano. Alfredo le dice anche che ha capito tutto del suo piano con Felipe e la invita a smetterla di fare il doppio gioco. L’uomo a questo punto le dà uno schiaffo, stando di essere preso in giro.

Felipe va da Rosina per raccontare quello che sta succedendo. Cesario viene aggredito di nuovo dal ladro, Camino vede tutto. Felipe e Marcia stanno parlando di quello che è successo quando arriva in casa Genoveva e l’avvocato manda via la sua domestica.

Rosina è fuori controllo e non riesce a credere che Ursula abbia testimoniato contro Liberto raccontando solo una marea di cose non vere e ne parla con Susana. Camino spaventata dal ladro per avvisare Cesario alla fine ha parlato! Felicia è contentissima, sua figlia finalmente ha ricominciato a parlare come non faceva da tempo! Liberto fa sapere a Felipe che passerà la notte da un amico. Lui e Genoveva quindi restano da soli in casa e si lasciano travolgere dalla passione. Felipe promette a Genoveva che troverà un modo per salvarla dalla situazione in cui si è messa….

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domenica su Canale 5.