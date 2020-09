Beautiful anticipazioni: Flo esplode e si confessa ma solo a metà

Beautiful torna domenica 20 settembre 2020, che cosa succederà adesso a Los Angeles? Come avrete visto negli ultimi giorni, Flo inizia a non farcela più. Il suo segreto è davvero troppo grande ma le minacce di Thomas le fanno comunque paura e teme che possa anche farle del male. Flo sa di aver sbagliato, sa anche che Hope merita di sapere tutto, deve conoscere la verità sulla piccola Beth. La ragazza non sa che nel frattempo anche Liam e Wyatt si sono resi conto che Thomas ha usato dei toni molto forti verso Flo per cui iniziano a indagare. Ma scopriranno che la ragazza non ha mai avuto figli e che quindi non è lei la madre della piccola Phoebe?

Scopriamo quindi quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani alle 13,40 su Canale 5.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 20 SETTEMBRE 2020

Flo non ce la fa più. Il tempo passa e lei continua a sentirsi in colpa. Le sue zie l’hanno accolta in famiglia, le hanno dato una casa e un lavoro e hanno iniziato ad amarla, come se la conoscessero da sempre. Flo si sente in colpa ma allo stesso tempo ha paura di Thomas…

Ma quando incontra Hope, non ce la fa più ed esplode. Capisce che deve dire qualcosa, che deve parlare con la moglie di Thomas. Ma alla fine, per sviare, dice che non merita il posto che le è stato dato in azienda. Hope non ha idea del perchè e chiede a Flo di essere più esplicita. La ragazza però, almeno per il momento, decide di non scendere nei dettagli e di non spiegare realmente quello che è accaduto. Hope inizierà a sospettare?

Tutto questo e molto altro nella puntata di domani di Beautiful che ci aspetta alle 13,40. Mediaset ha cambiato ancora la programmazione per cui a seguire andrà in onda Una vita, poi Il segreto e poi Day Dreamer!