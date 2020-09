Beautiful anticipazioni: Flo cupido bugiardo ha una missione

Flo non ce l’ha fatta a raccontare a sua cugina quello che è successo davvero con la piccola Beth e continua a mentire. Sa bene che hope sta soffrendo moltissimo e sa anche quanto Thomas possa essere pericoloso ma nonostante questo, continua a tacere. Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo partendo dalle anticipazioni che ci rivelano la trama di Beautiful per la puntata di domani 21 settembre 2020. Inizia una nuova settimana all’insegna della soap americana e le bugie non mancano mai. Thomas e Hope si sono sposati ma il loro matrimonio è chiaramente una farsa. Tra l’altro il giovane Forrester sta continuando a non avere rispetto neppure per il piccolo Douglas che viene trattato spesso molto male…

Nel frattempo Liam e Wyatt cercano di capire che cosa è successo tra Flo e Thomas e non riescono capire come mai i due abbiano una sorta di segreto. Scopriranno insieme di che cosa si tratta? Intanto Thomas prova in tutti i modi ad avvicinarsi a Hope ma lei non vuole neppure dormire nella stessa stanza di suo marito.

E adesso ecco le anticipazioni per la puntata di domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 21 SETTEMBRE 2020

Flo sa bene che Hope e Liam dovrebbero stare insieme e che i due stanno soffrendo molto. Ma nonostante lei possa salvare questa situazione, raccontando la verità sulla piccola Beth, continua a tacere. E così Liam soffre da solo. Ma Flo gli dice che dovrebbe fare di tutto per rimettersi con Hope, che la Logan non ama Thomas…

Hope dal canto suo deve continuare a contenere gli attacchi di Thomas che prova in tutti i modi ad avere un approccio con lei. Thomas, stanco per i no, se la prende con il piccolo Douglas ed è poi costretto a scusarsi con il bambino…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 21 settembre 2020.