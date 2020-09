Una vita anticipazioni: Genoveva e Felipe rischiano di essere scoperti

Felipe e Genoveva si sono lasciati travolgere dalla passione ma che cosa succederà adesso tra di loro e come andrà a finire il processo? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap in onda domani 22 settembre 2020. Il pubblico di Canale 5 sempre molto appassionato alle soap di Mediaset, domani avrà modo di vedere la seconda parte dell’episodio 1051 di Acacias 38. Tanti i colpi di scena: Camino ha ricominciato a parlare, Cinta ed Emilio si sono baciati in pubblico…Insomma le cose da raccontare sono davvero tante. Ma vediamo le anticipazioni con la trama per la puntata di domani 22 settembre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 22 SETTEMBRE 2020

Nel quartiere tutti si meravigliano ascoltando per la prima volta la voce di Camino che ha ricominciato a parlare per salvare Cesario dal ladro.

Lolita e Fabiana sono molte preoccupati per quello che è successo al processo e temono che Liberto possa essere condannato. Mentre Cinta ed Emilio vivono alla luce del sole la loro storia d’amore, Rosina riceve un dolce dono da Ignacio, un libro di poesie d’amore. Ursula recita la sua parte in soffitta dove tutte le domestiche l’attaccano perchè ha testimoniato contro Liberto. In particolare Casilda che ha visto quello che è successo, non ha gradito. La Dicenta piange davanti alle sue amiche…

Susana vede Rosina mentre parla con Don Ignacio e non gradisce e ne va subito a parlare con Feliper per denunciare quanto accaduto…

Alfredo chiede a Genoveva dove ha passato la notte, stanco di questa ribellione di sua moglie. Ma la donna gli risponde dicendo che non si sentiva in nessun modo sicura in casa, visto che lui l’aveva picchiata…Ursula si rende conto che Genoveva sta raccontando molte bugie ma non riesce ancora a decifrare quello che sta nascondendo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 22 settembre 2020 su Canale 5.