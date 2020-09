Una vita anticipazioni: Cinta ed Emilio costretti a lasciarsi? Camino disperata

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 23 settembre 2020? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano quello che accadrà nella prima parte dell’episodio 1052 della soap spagnola! In questi ultimi episodi è successo davvero di tutto ma c’è grande attesa per la decisione del giudice che sta seguendo il processo di Liberto. Lo condannerà credendo alle parole di Genoveva e a quelle di Ursula?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 23 SETTEMBRE 2020

Casilda cerca di far capire a Marcia che tra lei e Felipe non ci potrà mai essere nulla e che lei si sta affezionando troppo al suo padrone. Ma nonostante l’avvocato sia molto preso da Genoveva, trova ancora del tempo da dedicare alla sua amica per insegnarle la lingua. Proprio per questo Marcia inizia a essere dispiaciuta del fatto che stia raccogliendo di nascosto informazioni per Ursula. Liberto torna a casa e trova una lettera davanti la porta di Felipe…

Don Ignacio decide di andare a parlare con Felipe per capire quella che è la situazione attuale tra Liberto e Rosina. Rosina intanto ha fatto sapere a Felipe che non ha intenzione di testimoniare la processo, le fa troppo male perchè ogni volta ripensa al fatto che Liberto sia stato infedele. Lolita è molto nervosa perchè stanno per perdere tutto. Antonito parla con Emilio di quello che Ramon sta cercando di fare per recuperare il negozio…

Camino non riesce a credere perchè Cinta ed Emilio non possano stare insieme visto che si amano. Il giovane non sa darle una spiegazione: sono le famiglie a non volere questa unione. Felipe e Genoveva invece si incontrano per strada e si scambiano frasi sdolcinate..

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 23 settembre 2020.