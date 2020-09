Beautiful anticipazioni: Thomas giù la maschera, Hope sa tutto

Hope non riesce davvero a credere a quello che ha scoperto, o meglio a quello che le è stato detto dal piccolo Douglas ma deve mantenere i nervi saldi. In primo luogo perchè il bambino potrebbe aver sentito qualcosa di impreciso, in secondo luogo perchè non può permettersi di fare un passo falso. Cosa succederà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 24 settembre 2020.

Flo è preoccupata ma allo stesso tempo in qualche modo sollevata. Il fatto che la piccola Phoebe abbia chiamato Hope mamma, le fa capire che l’amore di una figlia per sua madre è più forte di tutto. Ma Zoe non la pensa proprio come lei e ha paura che il grande segreto stia per essere scoperto. Le due non immaginano quello che sta accadendo davvero, non sanno che il piccolo Douglas stando degli atteggiamenti di suo padre ha detto tutto a Hope. La verità su Beth sta per essere rivelata a tutti? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 SETTEMBRE 2020

Nonostante le rivelazioni che Douglas le ha fatto, Hope decide di partire lo stesso per la luna di miele. Vuole essere da sola con Thomas per scoprire la verità, vuole avere un faccia a faccia con lui per capire che cosa è successo davvero e per capire se davvero, quella bambina che Steffy sta crescendo come se fosse sua, è Beth. Nel frattempo Liam va avanti con le sue ricerche, ha capito che tutta questa storia puzza ma per il momento Hope non gli ha detto nulla…

Quando Thomas e Hope si trovano da soli in camera da letto, l’atmosfera non è quella di una prima notte di luna di miele, anzi. Per il giovane Forrester succede qualcosa di inaspettato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 24 settembre 2020 come sempre la soap americana ci aspetta alle 13,40 su Canale 5. Non perdete i prossimi episodi di Beautiful: anche Liam sta per scoprire tutta la verità e la sua reazione sarà davvero molto molto particolare…