Il segreto anticipazioni: Francisca si rivelerà anche si suoi concittadini?

Isabel non è più la sola a sapere che Francisca sta bene e che si trova a Puente Viejo. Il suo viaggio inatteso per il Natale ha avuto delle conseguenze. Antonita non ha saputo gestire la situazione e alla fine ha dovuto chiamare Tomas per chiedere il suo aiuto con l’ospite. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni de Il segreto che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 24 settembre 2020.

Come avrete visto le condizioni di salute di Francisca sono precarie ed è per questo che ha bisogno di vedere un medico. Nel frattempo in casa di Ignacio, le tre figlie fanno i conti con le inaspettate rivelazioni che hanno ricevuto. Carolina continua a essere turbata ma deve ovviamente, farsene una ragione…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 SETTEMBRE 2020

Francisca prova ad ottenere da Antonita informazioni su Isabel, ma la cameriera non parla. Il medico dichiara che Francisca sta bene e che dovrà solo riposare. Successivamente Francisca conoscerà Adolfo e alla presenza di Tomas darà qualche vaga spiegazione del motivo della sua presenza a La Habana chiedendo loro di mantenere il segreto; poco dopo, però, i due faranno capire a Inigo che hanno un ospite (senza dire però il suo nome).Inigo non aveva sospettato nulla e la cosa lo lascia parecchio perplesso anche perchè non sa quali siano i piani di Isabel…

Urrutia suggerisce a Mauricio di noleggiare un autobus per portare i paesani appassionati di corrida a La Puebla. Pablo, dopo aver chiesto a Ignacio di poter tornare al suo lavoro, va in fabbrica ma trova la sua scrivania occupata da Adolfo e la prende nel modo sbagliato…Francisca dovrebbe voler incontrare Raimundo ma a quanto pare preferisce, almeno per il momento, restare in incognito. Ha paura di Eulalia?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 24 settembre 2020. Una puntata della soap che ci aspetta come sempre in onda alle 16,20 subito dopo una nuova puntata del day time de Il segreto.