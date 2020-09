Una vita anticipazioni: Ledesma e Angelines sono l’ostacolo per Emilio

Avrete sentito il nome Ledesma nelle ultime puntate di Una vita. Felicia infatti ha ricordato a suo figlio che deve smettere il prima possibile di vedere Cinta e tutto questo sarebbe legato a una figura maschile che porta questo nome. Ma chi è Ledesma e che cosa vuole dalla famiglia di Emilio? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 24 settembre 2020. Possiamo già dirvi che due nuovi personaggi presto arriveranno ad Acacias 38 con delle conseguenze, proprio per Emilio e sua madre. Ma che cosa vogliono Ledesma e la donna che a quanto pare è la promessa sposa di Emilio? Una nuova vita insieme… Ledesma può permettersi di decidere che cosa fare perchè ha un legame con il grande segreto che Felicia e la sua famiglia hanno…Nelle prossime puntate di Una vita, scopriremo anche tutti i dettagli su questa vicenda.

Ma adesso torniamo alla trama della puntata di Una vita di domani 24 settembre 2020.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 24 SETTEMBRE 2020

Felicia è davvero felice per il fatto che sua figlia abbia recuperato la voce ma allo stesso tempo deve lottare per proteggere Emilio. Non può avere un’altra donna perchè a quanto pare, c’è qualcuno che aspetta di sposarlo…Felice comunica a suo figlio che Ledesma ha scritto: sta per arrivare. Il giovane lo dice anche a Cinta che è molto preoccupata.

Felipe prova a spiegare ancora una volta a Rosina perchè sarebbe importante per il giudice ascoltare anche la sua testimonianza, dimostrerebbe che in quanto moglie crede a Liberto ma la donna non vuole rivivere le sofferenze di quei momenti.

Genoveva ha scoperto della nuova attività di Ramon e vorrebbe, con i soldi di Alfredo, fare in modo che i vicini possano essere aiutati in modo che non la vedano più come la nemica…Nel frattempo Lolita si rende conto di nascondere un dolcissimo segreto che rivela a Fabiana. Il suo nervosismo di questi giorni è dovuto anche ad altro, non solo allo sfratto del negozio. La ragazza infatti è incinta! Emilio rivede Cinta ma non ha la forza di dire che il loro amore non potrà avere un futuro…Pochi minuti dopo l’uscita dal locale di Cinta arriva Ledesma!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 24 settembre 2020.