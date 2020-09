Beautiful anticipazioni: Flo Ko, Liam finalmente reagisce

Liam è sconvolto dalle parole di Douglas ma come si può capire se quello che dice un bambino così piccolo è vero? Flo potrebbe rivelare tutti i dettagli di questa storia, lo farà? E così mentre Hope parte sconvolta per il suo viaggio di nozze, Liam resta a Los Angeles. E’ necessario capire quello che sta succedendo e lui vuole farlo a tutti i costi…

Ma vediamo le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 25 settembre 2020. Che cosa succederà in questo nuovo appuntamento? Lo scopriremo alle 13,40 come sempre su Canale 5! Ecco le ultime news e le anticipazioni.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 SETTEMBRE 2020

Brooke, Donna e Katie sono molto preoccupate per quello che sta succedendo nella vita di Hope. Sanno bene che la ragazza non vuole avere nessun rapporto con Thomas e per questo motivo sono molto preoccupate soprattutto adesso che i due sono da soli in luna di miele. Hanno paura che Thomas possa reagire male di fronte all’ennesimo rifiuto di Hope. Non immaginano neppure lontanamente che durante il viaggio di nozze succederà qualcosa di ben più grave.

Nel frattempo a Los Angeles, Flo travolta dal malessere e dai rimorsi per tutto quello che è successo ha una crisi. E’ così devastata dai sensi di colpa che finisce per avere un malore. Che cosa farà adesso, dirà a Liam e a Wyatt che ancora non immaginano niente, quello che è successo davvero con la piccola Beth? Liam sta cercando di metabolizzare quello che Douglas ha detto, non riuscendo però a credere alle parole del piccolo. Come fa a sapere quello che è successo davvero a sua figlia?

Tra Thomas e Hope arriva il momento della resa dei conti! Che cosa dirà adesso Thomas per spiegare le parole di suo figlio?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 25 settembre 2020.