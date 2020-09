Una vita anticipazioni: chi è Ledesma e che cosa vuole dalla famiglia di Emilio?

Liberto ha visto sua moglie parlare con Don Ignacio e ha capito che forse sta perdendo per sempre Rosina. Felipe va da Casilda a poche ore dall’importante testimonianza in aula, che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 25 settembre 2020. In onda domani su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1053 come sempre alle 14,10.

Ad Acacias 38 è arrivato tra l’altro un misterioso uomo che ha un legame con Emilio e la sua famiglia. Si tratta di Ledesma che a quanto pare è l’uomo che Felicia dovrà sposare. Ledesma porta con sè anche una condanna per Emilio: anche il giovane ha una promessa sposa, nonostante non lo abbia mai detto a Cinta…Camino sembra non sapere nulla di quello che sta succedendo ma in realtà il destino di Ledesma si lega al passato della giovane, al suo grande segreto…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 25 SETTEMBRE 2020

Cinta va al ristorante per incontrare Emilio ma non lo trova. Chiede quindi a Felicia dova sia andato e la donna le dice che non sa quando tornerà essendo partito con Ledesma. Cinta quindi chiede chi sia questa persona ma Felicia le dice che glielo spiegherà Emilio appena sarà rientrato…

Alfredo e Ursula parlando di quello che sta succedendo e l’uomo le confida anche che è molto difficile gestire un patrimonio come quello che ha. Ursula quindi ricordai tempi in cui era la moglie di Don Jaime…

Agustina torna a lavorare in casa di Felipe ma l’avvocato le ricorda che non deve fare sforzi visto che ancora non si è rimessa…Per Lolita e Antonito arriva purtroppo il giorno dello sfratto e i due si preparano a svuotare il negozio al quale tanto sono legati. La coppia però vuole salutare il quartiere e organizza una sorta di festicciola in piazza. Genoveva osserva tutto dalla finestra e sembra realmente dispiaciuta per quello che sta succedendo.

Felipe va ancora una volta a parlare con Rosina ma la donna non gradisce l’atteggiamento dell’avvocato.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 25 settembre 2020 su Canale 5.