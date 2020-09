Il segreto anticipazioni: Francisca attende il ritorno di Isabel, poi cosa farà?

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda il 27 settembre 2020? La soap spagnola torna in onda domenica, non sarà trasmessa sabato. E le nostre anticipazioni ci raccontano proprio quello che accadrà nella prossima puntata. La soap ci aspetta domenica dalle 15 alle 15:52 e le nostre anticipazioni ci portano a Puente Viejo.

Avrete visto quello che sta succedendo con Francisca che resta nascosta anche se Tomas e Adolfo hanno scoperto tutto. Inoltre la famiglia di Ignacio subisce l’onda d’urto dopo la rivelazione che riguarda Pablo. Le due figlie più grandi di Ignacio infatti sono convinte del fatto che il tradimento abbia fatto peggiorare le condizioni di salute della loro mamma, oggi rinchiusa in una clinica per disturbi mentali.

Francisca cerca in tutti i modi di scoprire dove sia Isabel ma senza avere le informazioni che sta cercando…E adesso ecco le anticipazioni!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020

Rosa e Marta incolpano il padre di aver causato, con il suo tradimento e un figlio illegittimo, il peggioramento delle condizioni di salute della loro madre, al punto di doverla ricoverare in un sanatorio. Ignacio comunica a Pablo che vuole riconoscerlo legalmente.

Damian viene a sapere da Inigo che Tomas vuole assumere un contabile e lo dice ad Alicia che intravede la possibilità di poter controllare “il nemico” facendosi assumere. Marta va da Tomas per chiedere di partecipare alla raccolta fondi per realizzare il progetto Comunale a cui si dedica, ma Adolfo si intromette e detta le sue particolari condizioni.

Adolfo offre a Marta l’aiuto di cui necessita a patto che in cambio riceva agevolazioni sulle imposte comunali. Marta è indignata, ma poi scoprirà che a Mauricio l’idea non dispiace. Inigo riferisce a Tomas di aver scoperto che un’altra miniera di ferro è pronta ad offrire a Don Ignacio le forniture di minerale ad un prezzo molto più vantaggioso. Adolfo, tuttavia, troverà una soluzione per battere la concorrenza.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto che ci aspetta domenica pomeriggio su Canale 5 dopo Una vita e prima di Daydreamer-Le ali del sogno.