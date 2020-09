Una vita anticipazioni: Marcia e Genoveva le done di Felipe, chi sceglie?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 26 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della nuova puntata in onda al sabato alle 14,10. A seguire i fans di DayDreamer potranno vedere nuovi episodi della serie. Ma torniamo ad Acacias 38, domani infatti vedremo la seconda parte dell’episodio 1053, Casilda e Agustina sono pronte per testimoniare in difesa di Liberto, il loro piano funzionerà? E che cosa vuole Ledesma dalla famiglia di Emilio, perchè il giovane è costretto a mettere fine alal sua storia d’amore con Cinta? Non ci resta che scoprire i dettagli, ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 26 SETTEMBRE 2020

Bellita continua a essere molto preoccupata per via dell’investimento fatto con Don Ramon ma suo marito Josè ha piena fiducia nel Palacios e sa che il suo progetto andrà in porto e sarà utilissimo per la sua famiglia. Ursula e Genoveva hanno un faccia a faccia e la vedova ribadisce che andrà avanti per la sua strada, portando a termine il piano, in memoria del suo defunto marito.

Felipe si preoccupa per Marcia, che è ancora malata in soffitta. La chimica tra i due è evidente … Ma chi sceglierà l’avvocato? Felipe sembra aver perso la testa la signora Genoveva ma non è per nulla indifferente a Marcia…

Genoveva dà a Felipe una grossa somma di denaro da investire nell’assicurazione La Tizona. Ramón annuncia ai vicini che hanno già il capitale necessario per l’investimento.I domestici fanno un’amara scoperta, il denaro che avevano raccolto e che avrebbero voluto consegnare al parroco è stato rubato!

Liberto dopo aver parlato con sua zia decide di andare da Rosina e le dice che dal suo punto di vista si può considerare una donna libera. Per cui se vuole iniziare una nuova amicizia è libera di farlo…Felipe scopre che Marcia sapeva di Casilda e allora le chiede perchè non abbia detto nulla. Cinta finalmente incontra Emilio e ha modo di chiedergli di Ledesma…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda sabato pomeriggio su Canale 5.