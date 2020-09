Una vita anticipazioni: Ledesma minaccia Emilio e Felicia. C’entra il segreto di Camino

Pronti per le anticipazioni della prossima puntata di Una vita? Tantissime cose stanno succedendo ad Acacias 38 e non potevano mancare le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata in onda domenica 27 settembre 2020. Una vita torna anche alla domenica, con una puntata che andrà in onda dalle 14,35 circa alle 15,30 circa! Domani vedremo quindi una puntata lunga, l’episodi 1054 in modo integrale.

Come avrete visto, c’è grande attesa per il processo che vede Liberto ancora imputato. Casilda e Agustina si preparano per smentire le parole di Ursula. Ad Acacias 38 poi è arrivato Ledesma che ha un legame con Emilio e con sua madre. Nelle prossime puntate scopriremo che Ledesma è stato testimone di un evento molto drammatico che ha cambiato per sempre la vita di tutta la famiglia e che Felicia è costretta a sposarlo…Ramon cerca di convincere tutti gli abitanti di Acacias 38 ad accettare i soldi che Genoveva vuole dare loro per l’investimento…Cinta non sembra credere alle parole di Emilio e capisce che Ledesma rappresenta qualcosa di diverso, non è solo un vecchio amico di famiglia, anzi…Ma Emilio continua a negare…

E adesso ecco le anticipazioni per la prossima puntata di Una vita in onda domenica pomeriggio su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 27 SETTEMBRE 2020

I vicini accettano di investire nell’assicurazione La Tizona. Ramón ottiene un anticipo dalla compagnia di assicurazioni per recuperare la locanda e così finalmente, dopo questa bellissima notizia, Lolita annuncia alla famiglia di essere incinta. Gli abitanti di Acacias 38 hanno usato per l’investimento il denaro che è stato dato loro da Genoveva, promettendo che non diranno da chi lo hanno avuto, perchè chiaramente Alfredo non ne sa nulla.

Antoñito e Cinta sono incuriositi dall’atteggiamento di Emilio nei confronti di Ledesma. La giovane donna indaga, senza ottenere risultati. Ledesma scopre insieme Cinta ed Emilio.

Le donne in soffitta riescono a ribaltare il processo, negando la testimonianza di Ursula. Rosina alla fine decide di presentarsi in aula per il processo e le sue parole servono per convincere il giudice dell’innocenza di suo marito. Liberto uscirà da questo processo senza condanne?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta nel pomeriggio del 27 settembre 2020 su Canale 5.