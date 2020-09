Il segreto anticipazioni: Isabel ancora lontana da Puente Viejo, Francisca perde la pazienza?

Cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani 28 settembre 2020? Lo scopriamo come sempre con le ultime news da Puente Viejo. Come avrete visto, la rivelazione fatta da Ignacio ha cambiato molto le cose in famiglia, nessuno se lo aspettava…Le feste di Natale sono state stravolte da quello che è successo ma non solo…Anche per Tomas e Adolfo questo Natale ha portato delle novità visto che hanno scoperto della presenza di Francisca…

Don Ignacio convoca Mauricio, Don Filiberto e il Capitano Huertas per informarli che Pablo è suo figlio e che vuole riconoscerlo legalmente. La famiglia Miranar riceve dai Re Magi i biglietti per la corrida che si terrà a la Puebla. Francisca continua ad attendere che Isabel torni ma a quanto pare non ci sono ancora tracce della marchesa…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata de Il segreto di domani.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 28 SETTEMBRE 2020

Chicuelo e Gitanillo de Triana i due matador alloggeranno all’albergo di Matias e Marcela. Marta torna da Adolfo e inizia a trattare con lui, ma le richieste di Adolfo la fanno infuriare ancora una volta. Alicia chiede a Tomas di assumerla come contabile.

Tomas mette da parte i dissapori e assume Alicia come contabile della miniera. Adolfo mette alle strette Marta ma la ragazza non si lascia intimorire da lui e contrattacca con determinazione arrivando a minacciarlo di usare i suoi poteri di consigliera sanzionando la miniera. Tomas chiede a Adolfo di lasciare la fabbrica e tornare a gestire la miniera. Gitanillo e Chicuelo. I due toreri ospitati alla locanda di Matias e Marcela, per ringraziare tutti i Puenteviejini organizzano una “capea” presso una tenuta in paese e subito dopo offriranno un banchetto in piazza…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto di domani 28 settembre 2020. Come sempre la soap spagnola ci aspetta alle 16,20 subito dopo il day time del Grande Fratello VIP 5.