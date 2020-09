Una vita anticipazioni: Genoveva si muove sul filo del rasoio e rischia grosso

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 29 settembre 2020? Tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani alle 14,10. Siamo arrivati all’episodio 1055, domani vedremo la prima parte. I vicini hanno deciso di accettare i soldi di Genoveva, promettendo di non dire che è stata lei a darli. Sanno che Alfredo l’ha picchiata e che può essere pericoloso. L’unica a non accettare quanto sta accadendo è Rosina che non vuole avere nessun legame con la donna che ha distrutto il suo matrimonio. Nel frattempo Cinta continua a chiedersi che cosa le sta nascondendo il suo Emilio, molto preoccupata per la presenza di Ledesma…

Per voi quindi le anticipazioni e la trama della puntata di domani. Buona lettura con le ultime news da Acacias 38.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 29 SETTEMBRE 2020

Lolita e Antonito, sereni grazie al fatto che hanno recuperato il loro negozio, e felici per il fatto che presto diventeranno genitori, iniziano a pensare anche a chi sta intorno a loro. E si rendono conto che Emilio è cambiato negli ultimi giorni. Sembrava felicissimo, dopo aver finalmente ufficializzato la sua relazione con Cinta ma adesso sta succedendo qualcosa di strano…

Alfredo non riesce a credere che il processo stia prendendo una piega inaspettata e ne parla con Genoveva che deve ammettere che Felipe è un buon avvocato. Alfredo non sospetta nulla, almeno per il momento. Anche Rosina e Casilda parlano di quello che è successo al processo…Entrambe sono felici perchè alla fine ha trionfato la verità.

Alfredo e Ursula parlano di quello che è successo. L’uomo non riesce a capire come sia stato possibile che Marcia non si sia rea conto di nulla e che non abbia scoperto quello che era il piano di Felipe. Anche Ursula non se lo spiega…

Appuntamento quindi alle 14,10 come sempre su Canale 5 con una nuova puntata da non perdere di Una vita.