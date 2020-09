Beautiful anticipazioni: Hope e Liam finalmente la verità, Thomas è finito

Finalmente il grande giorno è arrivato. Abbiamo fatto tutti il tifo per Liam e Hope con la speranza che avrebbero presto scoperto che la loro piccola Beth era ancora viva. E quel momento è arrivato! Ve ne parliamo con le nostre anticipazioni di Beautiful che ci raccontano proprio la trama della puntata di domani 30 settembre 2020. Il mese di settembre si conclude alla grande per i telespettatori con un colpo di scena che lascerà tutti molto felici. Il motivo? Hope finalmente scoprirà da Liam quello che è successo alla sua piccola. Liam dopo aver ascoltato le parole di Douglas si rende conto che ci deve essere un motivo per il quale il piccolo è convinto che Phoebe sia Beth. E quel motivo è che è tutto vero quello che ha detto il bambino, lo ha ascoltato direttamente da Thomas…Nel frattempo il Forrester ancora una volta mostra il suo lato oscuro. Dopo aver drogato Liam in passato, si prepara a usare le stesse sostanze anche con Hope con la speranza che la ragazza si lasci andare. Non può immaginare che sta per arrivare per lui la resa dei conti visto che Liam ha scoperto tutto.

E adesso ecco per voi le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani 30 settembre 2020.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 SETTEMBRE 2020

Liam ha già preso tra le braccia la sua piccola. Non ha nessuna intenzione di attendere oltre: anche Hope deve sapere quello che è successo. Non ha ancora le prove per dimostrare tutto ma al momento questo non importa. E’ di vitale importanza che Hope sappia che la lor Beth è viva e per questo corre da lei. Quando Thomas si rende conto che Hope sta per scoprire la verità le dice di non ascoltare quello che Liam ha da dire, che vuole solo distruggere il loro matrimonio. Ma Hope ascolta le parole di Liam che in lacrime le rivela che la piccola Beth è ancora viva. I due si abbracciano felici per quello che sta succedendo anche se tutto questo è solo l’inizio…

Come è possibile che Beth sia ancora viva e che cosa le è successo? Che cosa sa Flo che ha finto di essere sua madre? Sono solo alcune delle tante domande alla quali Liam e Hope dovranno trovare risposta!