Il segreto anticipazioni: Adolfo seduce Marta, nessun rispetto per Rosa

Che cosa succederà nella puntata de Il segreto di domani 30 settembre 2020? Come sempre lo scopriamo con le nostre anticipazioni e con le ultime news che arrivano da Puente Viejo e ci rivelano quello che sta per accadere in Spagna. Mancano ormai pochissimi episodi alla chiusura della soap . Entro il 2020 infatti dovrebbero andare in onda in Italia gli ultimi episodi della serie che ha fatto faville su Canale 5 ma che ormai ha poco da dire, anche in termini di ascolti.

Ma torniamo a Puente Viejo: cosa sta accadendo? Isabel è finalmente tornata e adesso deve rispondere alle domande di Tomas e di Adolfo che vogliono sapere il perchè di tante bugie. Ma non solo. Francisca vuole tornare in libertà per riabbracciare anche le persone a cui vuole bene.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 SETTEMBRE 2020

Pablo capisce che Urrutia conosce l’identità di sua madre ed insiste per sapere la verità. Urrutia mantiene il segreto e gli consiglia di parlare con don Ignacio. Tomas interviene e chiarisce a sua madre che Alicia è la nuova contabile della miniera. Tornata a casa, Alicia non racconterà l’episodio ai suoi genitori. Inigo scopre per caso che Isabel è rientrata a Puente Viejo e quando va a salutarla è accolto freddamente da lei. Chi ha visto Isabel in questi giorni di assenza da Puente Viejo?

Adolfo e Marta si incontrano in municipio e ancora una volta Adolfo cerca di sedurla. I cugini Miranar con petulanza propongono la loro pasta dentifricia a tutti clienti del super-Emporio e Mauricio aiuta Manuela a liberarsi della nuova invenzione potenzialmente pericolosa. Marcela è stranamente distratta e Mauricio se ne accorge. Don Ignacio chiede a Pablo di incontrarsi fuori dalla villa per parlare ma alla fine non gli dirà nulla.

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 30 settembre 2020 su Canale 5 alle 16,20 dopo il day time del GF VIP 5.