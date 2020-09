Una vita anticipazioni: Cinta scopre di Angelines ma non sa nulla del grande segreto di Emilio

Tante belle notizie per gli abitanti di Acacias 38: Lolita è in dolce attesa e può festeggiare visto che ha recuperato la sua adorata bottega. E anche per Liberto sembrano arrivare ottime notizie. E poi ci sono gli investimenti fatti grazie a Ramon che potrebbero risollevare le sorti di molti abitanti di Acacias 38! Ma che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani 30 settembre 2020? Lo scopriamo con le ultime notizie in arrivo dalla Spagna. Domani in onda la seconda parte dell’episodio 1055 di Acacias 38.

Cinta continua a credere che Emilio le stia nascondendo qualcosa ma il giovane per il momento preferisce non dirle nulla dell’accordo che ha con Ledesma e non le parola del suo passato. Emilio e sua madre conservano un segreto che è l’arma in mano a Ledesma che ormai da anni li minaccia…

Vediamo quindi la trama della puntata di Una vita di domani.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 30 SETTEMBRE 2020

Rosina è felice per quello che è successo con Liberto ma allo stesso tempo si rende conto che il matrimonio è finito e che forse deve guardare avanti! Sarà Don Ignacio la persona giusta che le permetterà di essere di nuovo felice? L’uomo sembra essere molto interessato a Rosina. Emilio è molto provato viste le tante bugie che deve raccontare a Cinta; Liberto parla con Casilda di Rosina, la domestica pensa che potrebbero rimettere insieme tutti i pezzi.

La presenza di Ledesma nel quartiere provoca anche il nervosismo di Camino. Cesario che le vuole molto bene se ne rende conto e le chiede spiegazioni.

Rosina decide di lasciare per il momento Acacias 38. Non se la sente di iniziare una nuova storia con Ignacio ma neppure di perdonare Liberto e per questo gli dice che andrà via per qualche tempo. Cinta sta per ricevere una notizia che cambierà per sempre la sua vita: Ledesma si presenta a casa dei Domínguez e rivela che Emilio è fidanzato con sua figlia Angelines con sorpresa di tutti.

Quello che Cinta non sa è che Emilio è stato costretto a fidanzarsi con la ragazza ma che non la ama. C’è un grande segreto che il ragazzo custodisce e che ha cambiato la sua vita e la sta ancora cambiando. Che cosa farà Emilio ne parlerà con Cinta?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 30 settembre 2020.