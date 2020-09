Una vita anticipazioni: il segreto di Ledesma ed Emilio, il giovane costretto al fidanzamento

Ramon e Antonito sono felicissimi: gli affari vanno alla grande e poi la notizia dell’arrivo di un bebè cambia tutto! Bellissime notizie quindi per la famiglia Palacios mentre invece per Cinta, c’è solo una rivelazione che la lascia senza parole. Le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani 1 ottobre 2020 ci rivelano infatti che la ragazza dovrà fare i conti con quello che Ledesma le ha detto. Emilio non si aspettava che l’uomo sarebbe andato a casa di Cinta per raccontare del suo fidanzamento e invece…

Non ci resta che scoprire quelle che sono le anticipazioni di Una vita per la puntata del primo ottobre 2020!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL PRIMO OTTOBRE 2020

Cinta si riveste e va subito da Emilio per affrontarlo. Non riesce a credere che le abbia nascosto di essere fidanzato con la figlia di Ledesma. Emilio chiaramente non si aspettava una simile rivelazione…Antonito assiste alla scena e si aspetta che Emilio smentisca tutto ma il ragazzo non può farlo perchè è davvero fidanzato con un’altra persona…

Casilda è molto preoccupata perchè pensa che non troverà facilmente un lavoro dopo la decisione di Donna Rosina. La signora infatti se ne andrà da Acacias 38, infatti sembra che voglia prendersi del tempo per se e passare un po’ di mesi in compagnia di Leonor, magari in Portogallo. Fabiana e Araxanta cercano di darle coraggio: troverà sicuramente qualcosa da fare.

Lolita è felicissima visto che adesso ha di nuovo il suo negozio ed è anche in dolce attesa! Felipe è felicissimo per come è andato il processo ma Liberto ha cambiato atteggiamento, è triste perchè a quanto pare Rosina se ne sta per andare per cui resterà da solo! Bellita è sotto choc, non riesce a credere che sua figlia sia stata ingannata in questo modo. Anche Josè questa volta è infuriato, non accetta che qualcuno possa aver preso in giro la sua adorata figlia. Emilio non può raccontare il motivo per il quale è costretto ad accettare le minacce di Ledesma, almeno per il momento…

