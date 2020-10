Beautiful anticipazioni: la verità su Beth provoca un terremoto inatteso

Inizia alla grande questo nuovo mese per i telespettatori che seguono Beautiful con grande affetto. Finalmente la verità sulla piccola Beth è venuta alla luce e per Liam e Hope è arrivato il momento di poter riabbracciare la loro bambina. Che cosa succederà adesso e chi pagherà per tutte le sofferenze degli ultimi mesi? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 2 ottobre 2020. Pronti per scoprire quale sarà la reazione di tutti i membri della famiglia Forrester e quelli dei Logan di fronte alla rivelazione che Hope e Liam stanno per fare? Questa verità arriverà come un terremoto per tutti. Thomas ci ha provato fino all’ultimo, arrivando anche a minacciare Flo, dicendole che mai avrebbe dovuto parlare della bambina ma ormai, il Forrester, non ha più potere e tutto quello che la ragazza ha da dire, lo racconta a Liam…

Non ci resta che scoprire quelle che sono le anticipazioni della puntata di Beautiful di domani per capire che cosa succederà adesso.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DI DOMANI 2 OTTOBRE 2020

Thomas ha cercato in tutti i modi di impedire che Hope ascoltasse quello che Liam aveva da dire. Mai avrebbe pensato a un simile epilogo e invece, dopo aver fatto a botte con Spencer, non può che arrendersi. Adesso Liam e Hope sanno tutto, sanno che la piccola Beth è ancora viva e non possono che pensare di andare al più presto ad abbracciarla. Poi si potrà pensare al resto: che cosa ha fatto Flo? Che cosa sapeva Thomas? Chi ha mentito e per quanto tempo? E che cosa farà adesso Steffy che per mesi ha cresciuto questa bambina, dopo averla adottata?

E quale sarà il destino di Flo che ha mentito a tutti, anche alla sua ritrovata famiglia? Potrà continuare a lavorare in azienda? Sarà perdonata da Hope per il grande segreto che per mesi ha taciuto? E Wyatt come reagirà?